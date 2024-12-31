Наєв каже, що наразі держава-агресорка має змогу проводити активні наступальні дії дуже високої інтенсивності на кількох напрямках, однак, ця кількість не є безмежною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Radio NV.

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Чи можливе просування росіян вглиб України

За словами Наєва, наразі російська армія виконує завдання та зосереджує свої зусилля на Покровському та Курському напрямках. На Покровському напрямку росіяни прагнуть вийти на адміністративну межу Донецької області, щоб згодом повністю заволодіти нею, а також Луганщиною.

Водночас на Курському напрямку окупанти намагаються витіснити українські війська та згодом створити буферну зону за рахунок Сумської області.

Станом на зараз їм необхідно заволодіти Донецькою та Луганською областями та витіснити наші війська з території Курської області самої Росії,

– каже Наєв.

Щодо просування до Дніпра, Запоріжжя, Херсону та Харкова, то, на думку Наєва, для цього росіяни спочатку мають виконати ті завдання, над якими працюють зараз. Російській армії також потрібно буде здійснити переміщення військ та наростити зусилля для наступу на цих напрямках.