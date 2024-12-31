Повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Свою карту аналітики оновили вдень 31 грудня.

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Де зафіксовано просування окупантів

За даними аналітиків, росіяни продовжують просуватися в Донецькій області. Зокрема, у окупантів є успіхи біля 4 населених пунктів.

Ворог просунувся біля Слов'янки, Петропавлівки, Солоного та Вовкового,

– повідомили аналітики.

Росіяни просунулися біля Слов'янки: дивіться на карті

Окупанти мали успіх біля Петропавлівки: дивіться на карті

Зафіксовано просування росіян біля Солоного: дивіться на карті

Російські війська мали успіх біля Вовкового: дивіться на карті

Нагадаємо, що за інформацією від Генштабу, продовж минулої доби, 30 грудня, відбулося 168 бойових зіткнень. Найважчою залишається ситуація на Покровському напрямку, також ворог докладає зусиль, що витіснити українських захисників з Курської області.