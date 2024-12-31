Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця". Підрозділи сил оборони ЗСУ знищують переважні сили противника.

Дивіться також Ситуація біля Покровська – не катастрофічна: Світан назвав точки, де бої є більш загрозливими

ЗСУ відбили наступ на Донеччині

Російські окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ в Часовому Яру та Торецьку. Вороги активно наступали в напрямку Леонідівки. Там росіяни застосовували бронетехніку, щоб просунутися глибше, але українські сили відбили атаку. ЗСУ знищили та пошкодили 9 бойових броньованих машин противника.

Село Леонідівка, Донецька область: дивитися на карті

Ситуація на Донеччині: останні новини