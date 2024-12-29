Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.
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Що відомо про чергову диверсію на Донеччині
На тимчасово окупованій території Донецької області було знищено 4 об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "Фєнікс". Відомо, що його використовують російські загарбники.
Пожежа також поплавила обладнання для стільникового зв’язку на території Лєнінградської області Росії, а ще – зруйнувала три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у ярославській області держави-агресора,
– пишуть у розвідці.
У ГУР наголосили, що ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії – це важливий процес, який не зупиняється.
Підпал телекомунікаційного обладнання "Фєніксу": дивіться відео
До слова, раніше у ГУР повідомляли, що Сили оборони ударом HIMARS та подальшою дроновою атакою ліквідували трьох російських капітанів на Запоріжжі. Окрім них, знищено 5 одиниць автомобільної техніки.