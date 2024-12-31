Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица". Подразделения сил обороны ВСУ уничтожают подавляющие силы противника.

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ВСУ отбили наступление в Донецкой области

Российские оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ в Часовом Яру и Торецке. Враги активно наступали в направлении Леонидовки. Там россияне применяли бронетехнику, чтобы продвинуться глубже, но украинские силы отбили атаку. ВСУ уничтожили и повредили 9 боевых бронированных машин противника.

Село Леонидовка, Донецкая область: смотреть на карте

Ситуация в Донецкой области: последние новости