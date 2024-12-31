Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица". Подразделения сил обороны ВСУ уничтожают подавляющие силы противника.
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ВСУ отбили наступление в Донецкой области
Российские оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ в Часовом Яру и Торецке. Враги активно наступали в направлении Леонидовки. Там россияне применяли бронетехнику, чтобы продвинуться глубже, но украинские силы отбили атаку. ВСУ уничтожили и повредили 9 боевых бронированных машин противника.
Село Леонидовка, Донецкая область: смотреть на карте
Ситуация в Донецкой области: последние новости
- ВСУ удерживают стратегические позиции в Часовом Яру и Торецке, несмотря на атаки россиян и интенсивные бои. На этом направлении украинские военные отбили территорию и держат под своим контролем тактически важный огнеупорный завод.
- Россияне прилагают усилия для оккупации населенных пунктов на Времовском направлении. Украинские защитники отбили 11 атак вблизи Янтарного, Успеновки, Времовки и в направлении Константинополя и Новоселки.
- Недавно агенты ГУР в Донецкой области уничтожили вражеское телекоммуникационное оборудование российского оператора "Феникс".