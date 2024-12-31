Речь идет о Покровском, Кураховском, Лиманском и Времовском направлениях, на каждом из них произошли десятки боестолкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что произошло на фронте

На Харьковском направлении враг дважды атаковал неподалеку от Волчанска и Липцов. Предварительно, сегодня там обезвредили 43 оккупанта, уничтожили танк, артиллерийскую систему, противотанковое средство, три автомобиля, 18 БпЛА и два средства связи противника, также значительно повредили артсистему и два автомобиля.

На Купянском направлении враг в течение дня 16 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово. В настоящее время продолжаются шесть боестолкновений.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 19 раз в районах Копанок, Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Ивановки и Тернов. До сих пор идет шесть боестолкновений, остальные – наши воины остановили.

Враг наступает в направлении Тернов: смотрите на карте

На Северском направлении враг один раз в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Белогоровка, получил отпор.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в десять боевых столкновений вблизи Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку Щербиновки и в Торецке, где Силы обороны отбили три атаки. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении враг 39 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка, 31 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Восемь атак продолжаются.



На этом направлении обезвредили 452 оккупанта, 190 из них – безвозвратно. Уничтожено боевую бронированную машину, две единицы автомобильной техники, автоматический гранатомет оккупантов, пять средств связи и два средства РЭБ, также повреждено единицу автомобильной техники.

Враг штурмует возле Шевченко: смотрите на карте

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово. В настоящее время украинские воины отбили 13 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжается.

Противник давит возле населенного пункта Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении наши войска отражали атаки противника вблизи Янтарного, Успеновки, Времовки и в направлении Константинополя и Новоселки – 11 атак отбито, пять продолжается.

Россияне сосредоточили усилия возле Времовки: смотрите на карте

На Ореховском направлении враг дважды пытался прорваться в направлении Новоандреевки, понес потери и отступил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, в настоящее время украинские защитники отбили 17 атак захватчиков.