Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова генерал-лейтенанта Сергея Наева в интервью NV.

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Что известно о численности российской армии и скорости ее обновления

Сергей Наев рассказал, что сейчас российская армия насчитывает более двух миллионов человек, из них полтора миллиона – это военнослужащие.

За прошлый 2024 год им удалось принять на военную службу по контракту около 400 тысяч. Из них 65 (тысяч – 24 Канал) – это спецконтингент, то есть бывшие зэки. И они создали – за счет проведения организационных мероприятий в Российской Федерации – Ленинградский и Московский округ,

– указывает Наев.

Генерал отмечает, что сейчас оккупанты работают над созданием двух мотострелковых дивизий. В то же время за весь 2024 год они создали около 15 полков контроля территории.

"Для пополнения потерь их резерв сейчас рассчитывается на уровне 40 тысяч военнослужащих (в месяц – 24 Канал), чтобы быстро пополнять потери. Также есть резервы – около 45 тысяч военнослужащих – для наращивания усилий на том или ином направлении", – говорит он.

Наев говорит, что всего в России военно-обученного ресурса – то есть тех, которые ранее служили в армии, – около 1,6 миллиона военнообязанных. И именно путем приема их на военную службу по контракту враг может проводить военные действия еще много лет.