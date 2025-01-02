За 2024 рік російська армія прийняла на службу близько 400 тисяч військових, зокрема 65 тисяч колишніх ув'язнених. В інтерв'ю NV генерал-лейтенант Сергій Наєв висловився щодо якості окупаційного війська.

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Наскільки росіяни потужний ворог

За словами генерала, окупати працюють над тим, щоб робити себе більш потужнішими і боєздатнішими. Вони вдосконалюють якість підготовки. Звісно, не скрізь у них це виходить. Не всі загарбники добре підготовлені. Однак за рахунок переваги у кількості вони можуть перекривати якість.

У цьому ж інтерв'ю Наєв оцінив загрозу для Дніпра, Запоріжжя, Херсона та Харкова. Для просування у напрямку цих міст росіянам потрібно виконати поточні завдання та наростити зусилля.

Крім того, генерал визнав, що що ворог має стратегічну ініціативу на фронті та переважає Сили оборони України, зокрема на Покровському напрямку у співвідношенні 1:3.