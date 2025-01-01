Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова генерал-лейтенанта Сергія Наєва в інтерв'ю NV.

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Наєв розповів про ситуацію на фронті

Сергій Наєв пояснив, що наразі ворог веде наступальні дії, зокрема він володіє стратегічною ініціативою по всій лінії фронту та переважає Сили оборони України.

Загалом співвідношення 1:2,5, а на напрямках головного удару, зокрема на Покровському – 1:3. Ворог переважає втричі за своїм потенціалом наші війська,

– сказав генерал.

Він також підкреслив, що ворог має напрацювання на тих напрямках, де він зосереджує свої зусилля, а Сили оборони намагаються його стримувати. Але не скрізь нашим воїнам виходить це зробити.

Наєв також розповів, що зараз Росія зосереджує зусилля своєї армії на Покровському і на Курському напрямку з завданнями.

"На Покровському напрямку – вийти на адміністративну межу Донецької області, надалі вони мають виконати своє перше стратегічне завдання – володіння Донецькою і Луганською областями", – пояснив генерал.

А на Курському напрямку росіяни намагаються витиснути наші війська і надалі, якщо буде сприяти цьому обстановка, створити буферну зону шляхом наступу на нашу Сумську область.

До слова, Сергій Наєв також висловився щодо небезпеки просування Росії до таких українських міст як Харків, Дніпро, Запоріжжя та Херсона у 2026 році. За словами генерала, для того, щоб виконати ці завдання, необхідно спочатку виконати те, над чим окупанти працюють зараз.