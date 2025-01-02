На Покровському напрямку за минулу добу наші захисники зупинили 38 штурмових наступальних дій ворога. Це найгарячіша ділянка фронту упродовж останніх кількох тижнів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає 24 Канал.

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Яка ситуація у Покровську

Наразі міських боїв у Покровську немає. До межі міста росіяни не дійшли, але намагаються оточити його через сусідні населені пункти, селища, проникати тими чи іншими групами, накопичуватися і бити далі так, щоб обійти місто. Також активна дія БпЛА та іншого озброєння противника зосереджена в районі Покровська.

Ворог не йде у лобові штурми, а намагається взяти місто в оточення або напівоточення.

Покровськ є великим і достатньо укріпленим містом, тому, звісно, що у лобовий штурм противник йти не хоче. Тим більше, що він вже зав'яз у міських боях на інших напрямках, наприклад у Часовому Ярі і Кураховому. Тому він намагається обійти покровськ і розірвати інфраструктурні ланцюжки,

– пояснив Трегубов.

За його словами, сусідні напрямки – Курахівський і Времівський – теж залишаються дуже гарячими. Це головна точка зусиль нашого противника.

Нагадаємо, що раніше аналітики Deep State повідомили про складну ситуацію у Нововасилівці на півдні від Покровська. Ворог є практично у кожному куточку села.