Про це пише 24 Канал з посиланням на Deep State.

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Що відбувається у Нововасилівці південніше Покровська

У Deep State повідомили, що ворог уже третій день проводить активні штурмові дії на село з півдня та сходу. Мова про 30, 31 грудня та 1 січня. Штурмують переважно силами піхоти, іноді за підтримки бойових броньованих машин та легкої армійської техніки.

Ситуація така, що ворог є у всіх куточках села, так само як і спостережні пости Сил Оборони. Фактично в одному будинку наші, а в сусідніх може бути ворог. Тактична обстановка на рівні хаосу, але перевага ворога у живій силі може стати вирішальним фактором, на жаль,

– написали аналітики.

Нововасилівка на Покровському напрямку на карті Deep State

На вечір 1 січня Deep State поки не оновлювали карту. Але в Генштабі повідомили, що відбувається на фронті.

Щодо Покровського напрямку в Генштабі поінформували: впродовж дня ворог здійснив 35 штурмових і наступальних дій. Найбільш активні окупанти в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоолексіївки, Зеленого, Новооленівки, Даченського та Нововасилівки. На момент публікації звіту ГШ тривають 13 штурмів позицій українських військ.

Сили оборони ліквідували 161 загарбника та поранили 143. Знищено ворожий бронетранспортер та 5 автомобілів, пошкоджено 3 одиниці автомобільної техніки та ворожу бойову броньовану машину.