Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Что происходит в Нововасильевке южнее Покровска

В Deep State сообщили, что враг уже третий день проводит активные штурмовые действия на село с юга и востока. Речь о 30, 31 декабря и 1 января. Штурмуют преимущественно силами пехоты, иногда при поддержке боевых бронированных машин и легкой армейской техники.

Ситуация такова, что враг есть во всех уголках села, так же как и наблюдательные посты Сил Обороны. Фактически в одном доме наши, а в соседних может быть враг. Тактическая обстановка на уровне хаоса, но преимущество врага в живой силе может стать решающим фактором, к сожалению,

– написали аналитики.

Нововасильевка на Покровском направлении на карте Deep State

На вечер 1 января Deep State пока не обновляли карту. Но в Генштабе сообщили, что происходит на фронте.

По Покровскому направлению в Генштабе проинформировали: в течение дня враг совершил 35 штурмовых и наступательных действий. Наиболее активны оккупанты в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоалексеевки, Зеленого, Новооленевки, Даченского и Нововасильевки. На момент публикации отчета ГШ продолжаются 13 штурмов позиций украинских войск.

Силы обороны ликвидировали 161 захватчика и ранили 143. Уничтожен вражеский бронетранспортер и 5 автомобилей, повреждено 3 единицы автомобильной техники и вражеская боевая бронированная машина.