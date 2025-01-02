На Покровском направлении за минувшие сутки наши защитники остановили 38 штурмовых наступательных действий врага. Это самый горячий участок фронта на протяжении последних нескольких недель. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

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Какова ситуация в Покровске

Сейчас городских боев в Покровске нет. К черте города россияне не дошли, но пытаются окружить его через соседние населенные пункты, поселка, проникать теми или иными группами, накапливаться и бить дальше так, чтобы обойти город. Также активное действие БПЛА и другого вооружения противника сосредоточено в районе Покровска.

Враг не идет в лобовые штурмы, а пытается взять город в окружение или полуокружение.

Покровск является большим и достаточно укрепленным городом, поэтому, конечно, что в лобовой штурм противник идти не хочет. Тем более, что он уже завяз в городских боях на других направлениях, например в Часовом Яру и Курахово. Поэтому он пытается обойти Покровск и разорвать инфраструктурные цепочки,

– объяснил Трегубов.

По его словам, соседние направления – Кураховское и Времовское – тоже остаются очень горячими. Это главная точка усилий нашего противника.

Напомним, что ранее аналитики Deep State сообщили о сложной ситуации в Нововасильевке на юге от Покровска. Враг есть практически в каждом уголке села.