2024 год показал, что Россия является буквально "Колосом на глиняных ногах". Огромное по своему населению и территориям государство, что грезит геополитическим лидерством, оказалось способным продвигаться на фронте за счет невероятных потерь и непропорциональных вливаний в военно-промышленный комплекс. Москва умудрилась производить тысячи "Гераней" и "Гербер", снять степень с ракеты "Кедр", назвав то, что осталось, – "Орешником", однако без массовых поставок снарядов из КНДР, поддержки Китая и отправки военных Северной Кореи ее успехи в войне против Украины были бы крайне ограничены. Более того, все достижения в войне против Украины проходили на фоне резкого падения в реальных секторах экономики.

Триллионы рублей, выделенные для снятия с консервации танков, изготовление "Искандеров" и "Кинжалов", безумные увеличение выплат за подписание контрактов, прочие расходы на войну, а также удары Украины дальнобойными беспилотниками создали для российского правительства экономическую ситуацию, что практически невозможно системно контролировать. Чтобы у россиян не произошел обвал банков или массовое банкротство застройщиков, или же коллапс на рынке горючего, должностным лицам приходится тушить пожары в ручном режиме. При этом практически всегда спасение одной отрасли обуславливает падение в другой, загоняя Кремль в экономический цугцванг.

Тем не менее именно потому, что Россия физически большая и до сих пор имеет много нефтедолларов, Путин имеет возможность полноценно финансировать ведение боевых действий. Однако делать вид, что война никак не отражается на уровне жизни населения, российскому президенту уже не удается.

Может ли российская экономика вообще развалиться и что ожидает жителей страны-террориста в 2025 году в экономическом плане – об этом 24 Канал пообщался с координатором экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированным экспертом CASE Украина Олегом Гетманом, экономическим аналитиком и одним из ведущих просветительской инициативы "Последний капиталист" Даниилом Шевченко, а также с финансовым директором Publicis Groupe Ukraine Игорем Крикуном.

Инфляция, которую нельзя остановить

К величайшему сожалению, руководители российского министерства финансов и Центробанка еще раз продемонстрировали крайне профессиональные подходы к реакции на связанные с войной, санкциями и прочими экономическими вызовами. Именно Набиуллина и ее коллеги сумели смягчить множество ударов по экономике страны-бензоколонки, что Россия мгновенно не посыпалась в 2022 – 2023 годах. Успешно действовали они и в 2024 году.

Впрочем, поскольку за почти 3 года Великой войны все усилия российского руководства были направлены исключительно на финансирование убийств украинцев, а на все другие отрасли экономики Путину и его приспешникам было наплевать, Силуанов и руководитель Центрального банка могли разве что отсрочивать наступление жесткого кризиса. По большому счету, именно этим они и занимались все эти 12 месяцев. Постоянно повышали учетную ставку, отсрочив инфляционную волну, балансировали между тем, в каких областях забрать средства для уплаты оборонных заказов и т.д. Самой же борьбы с обесцениванием денег в этом не наблюдалось, поскольку для обеспечения оккупационного войска "пушечным мясом" и любой техникой, в России безумно печатали рубли.

Теперь учетная ставка у нашего бешеного соседа уже выше, чем в Ливане. Однако она далека от лимита, поскольку из-за амбиций "великого геостратега" все мероприятия, что употребляет Набиуллина, не работают. Центробанк уже даже не пытается придавить инфляцию, а только делает так, чтобы она росла постепенно. Потому что увеличение выплат добровольцам, производство ракет, беспилотников и всего, что сгорит в огне войны, только обесценивает "деревянные". Жены оккупантов покупают себе шубы, айфоны, автомобили, бытовую технику – товары, которые в России либо очень мало производят, либо завозят из-за границы. Все, кто зарабатывает на войне, начинают тратить деньги ускоренными темпами, увеличивают спрос на продукты, на жилье. И это стимулирует инфляцию,

– отметил Даниил Шевченко.

Задранная вверх учетная ставка фактически блокирует взятие бизнесами любых кредитов, поскольку для возврата денег банкам при условии 30 – 40% годовых предприниматели должны иметь просто безумную маржу. За почти три года жесткой политики регулятора, в России появилось очень мощное лобби по смягчению ставки рефинансирования. В 20 числах декабря, перед очередным заседанием регуляторного органа, Набиуллину открыто критиковали и некоторые депутаты Госдумы, и российские миллиардеры. Поэтому, неожиданно для всех, глава главного финансового учреждения страны-агрессора "переобулась" и заявила, что "нет предпосылок для повышения учетной ставки", хотя недельная инфляция показала рекордный рост.

С точки зрения экономики такое решение является откровенно проигрышным для всех сторон, поскольку 21% для кредитования банков – совершенно заоблачный показатель, что никак не дает развитие реальному сектору. При этом эта величина не решает проблем России с инфляционными показателями, ведь деньги на рынок заходят не естественным способом, а исключительно путем раздувания военно-промышленного комплекса.

Кроме того, изрядно подрывает курс и уничтожает экономику миграционная политика России. Вместо того чтобы увеличить привлечение иностранцев к работе, Путин и его банда устраивают облавы на мигрантов, заставляют их либо отправляться на войну, либо возвращаться домой. Это лишает бизнес доступа к рабочей силе, которой стране-террористу и без того не хватает: между работой в супермаркете за 20 тысяч рублей и отправкой на смерть в Украину за полмиллиона, условный Иван из села Средний Васюган без колебаний выбирает второй пункт. То же касается любой работы на причастных к ВПК предприятиях.

Другие отрасли экономики, включая бизнес, вынуждены конкурировать с военным сектором, который имеет государственное финансирование, дешевые кредиты и гарантию на стабильный оборонный заказ. Так что гражданские предприятия вынуждены поднимать оплату труда, тогда как эффективность производства у них либо остается на том же уровне, лио вообще падает.

Именно поэтому реальная годовая инфляция в России достигает отметки более чем на 20%, растут цены буквально на все, тогда как деньги становятся доступнее только для не слишком большой доли населения, которая непосредственно участвует в войне или поддерживает ее ведение.

Впрочем, и предприятия, обслуживающие оборонку, тоже чувствуют на себе удешевление рублей. Руководители компаний военно-промышленного комплекса постоянно жалуются, что государство рассчитывается с ними согласно ценникам, которые через месяц-два становятся уже устаревшими.

Когда на счета заводов поступают средства, ремонт или изготовление, например, танка, стоит одну сумму. Однако через полгода этих денег на проведение запланированных работ, приобретение запчастей уже не хватает. Перекредитоваться этим компаниям не так-то легко, ведь учетная ставка для них очень высокая,

– отметил Олег Гетман.

Значительно на ослабление рубля влияют и санкции, которые ощутимо влияют на Москву, несмотря на всю их дырявость. Ограничения, которые цивилизованный мир накладывает на финансовый сектор России, наносят ощутимые удары по устойчивости рубля. Дефицит иностранной валюты увеличивает ее стоимость, тогда как Кремлю приходится рассчитываться за так называемый параллельный импорт как раз в долларах или евро.

После того как Штаты немного прижали хвоста компаниям из Турции, Казахстана, Армении и других стран низкой социальной ответственности, поток подсанкционных товаров в Россию уменьшился. Разумеется, что полностью перекрыть все каналы поставки западной продукции не получится, но каждое ограничение повышает цену товара. Кремлю приходится выстраивать новые цепи параллельного импорта, создавать логистические центры, арендовать склады, офисы. Это все немало стоит,

– подчеркнул Шевченко.

Негативно на инфляционные процессы влияет также и тот факт, что Россия имеет дефицитный бюджет. Чтобы только перекрыть расходы на войну, оккупантам приходится постоянно тянуть средства из ликвидной части Фонда национального благосостояния, заставлять банки покупать облигации внутреннего займа и тому подобное. Тем не менее, несмотря на прогнозы многих специалистов, эта кубишка вряд ли опустеет в ближайшее время. Хотя там и осталось примерно 50 миллиардов долларов из примерно 500, по мнению экспертов, руководители финансового сектора России будут максимально избегать полного исчезновения средств на этих счетах.

Возможность ограничить расходы из Фонда национального благосостояния у руководства государства-агрессора действительно есть. Это и запланированное на начало 2025 года повышение налогов, и сокращение выплат раненым военным, ввод продуктовых талонов сначала в придачу, а впоследствии и вместо социальных выплат. Впрочем, все эти меры никак не будут способствовать снижению инфляции, поскольку без прекращения войны экономика России никак не способна начать свое оздоровление. Процессы девальвации рубля наши северные соседи никак не смогут остановить, а это значит, что с каждым месяцем продолжения агрессии население все больше будет ощущать на себе экономические последствия имперской политики Кремля.

На рынке недвижимости надулся огромный пузырь

Не менее интересна и ситуация с российскими застройщиками. Два с лишним года большой войны банки продолжали раздавать населению льготные ипотечные кредиты. Делали это они в основном для поддержки компаний-гигантов, которые суммарно составляют около 10% от российского ВВП. При этом чем больше государство давало возможностей россиянам купить квартиру в кредит, тем больший процент откровенно неплатежеспособных граждан получали займы.

Застройщики же, несмотря на все негативные прогнозы, почти три года отказывались от снижения цен, а также продолжали возводить новые и новые жилые комплексы в надежде, что государство и в дальнейшем будет финансировать льготную ипотеку, а люди будут покупать у них квартиры. Так было вплоть до момента, когда в России накопилась едва ли не критическая масса кредитов с повышенным риском, розданных гражданам. В связи с этим российские чиновники отменили специальные ипотечные программы, а с учетом того, что именно на льготников приходилось почти половина проданной первичной недвижимости, продажи застройщиков мгновенно упали чуть ли не до нуля. Уже в сентябре 2024 года количество нереализованных квартир по всей России достигло рекордной отметки в 55 миллионов квадратных метров.



Показатели продаж недвижимости на первичном рынке в России по состоянию на сентябрь 2024 года / Скриншот росссийского сервиса

Обвал на рынке привел к стремительному падению акций всех российских строительных компаний. Кроме того, крайне сильно упали продажи производителей цемента, арматуры, песка и всех других фирм, что производят что-то для ремонтов жилья и строительства.

Застройщики, у которых большое количество долгов перед банками, оказались на грани банкротства, поскольку для расчета с финансовыми учреждениями им нужны продажи. Зато у большинства населения нет денег ни на первый взнос по ипотеке, ни на то, чтобы в дальнейшем ее выплачивать.

На балансе у банков по состоянию на конец 2024 года накопилось 9 триллионов ипотечных кредитов, нуждающихся в субсидировании. Ни одно из финансовых учреждений по отдельности не имеет таких резервов. Более того, согласно нормативным актам, совокупные резервы всей российской банковской системы должны достигать отметки в 5 триллионов рублей. И на фоне этого премьер Мишустин в угоду Путину пытался протолкнуть вопрос снятия лимитов с семейной ипотеки. К сожалению для нас, это решение не было принято. Так что "Пик", "Самолёт" и другие девелоперы-гиганты входят в 2025 год на грани банкротства.



Акции крупнейших российских девелоперов упали до минимума после отмены льготной ипотеки / Скриншот с сайта investing.com

Единственный шанс для их спасения – дотирование от государства, однако сложно сказать, когда именно строительный пузырь в России лопнет, и произойдет ли это вообще.

В последние годы Кремль занимался попытками спасения застройщиков, пытаясь вливать в сектор кучу денег путем финансирования льготных программ. Несмотря на санкции и другие различные ограничения, благодаря"дешевым" миллиардам, девелоперы устояли. Однако они не делали ничего, чтобы иметь возможность самостоятельно выжить: не уменьшали объемы строительства, не снижали цены для того, чтобы их товар стал доступным и привлекательным. Сейчас, когда государство уже не имеет возможности бездумно тратить триллионы, их вряд ли будут спасать,

–отметил Шевченко.

Если такое все же произойдет, инфляция просто улетит в небо. Однако напечатать деньги и объявить, что государство будет платить за население какую-то долю ипотечных кредитов, не получится. Денег ниоткуда не бывает. В случае дотирования застройщиков, Кремлю придется увеличить расходы и без того дефицитного бюджета. Им придется увеличивать привлечение средств от облигаций внутреннего займа, однако тогда Центробанк будет вынужден предлагать купить его бумаги дороже, чтобы это было интересно бизнесу. А с этим уже есть большие проблемы, поскольку ОВГЗ мало кто хочет покупать. В середине декабря, к примеру, ЦБРФ смог продать только 10% от запланированного объема.

Банкопад пока не просматривается

По состоянию на конец 2024 года, российские граждане задолжали банкам более 36,5 триллиона рублей (для сравнения, запланированные доходы бюджета-2025 достигают 40 триллионов), а юридические лица и предприниматели нахватали кредитов на 66,5 триллиона. При этом постоянно происходит рост именно просроченных выплат.

Тем не менее утверждать, что банки хоть в какой-то перспективе могут обанкротиться, нельзя. Даже несмотря на дефициты краткосрочной ликвидности, при которых банки скупают внутренние облигации. Дело в том, что российский рынок на самом деле большой. Финансовые учреждения могут банально зарабатывать за счет транзакций и комиссионных доходов.

Что в Украине, что, к сожалению, в России, одни из лучших центральных банков в мире. У них по-своему, а у нас – по-своему. Страна-агрессор имела очень опытных банкиров еще в 90-х. Людей, которые пережили не первый, и, будем надеяться, не последний, дефолт. Их специалисты подстраиваются под ситуацию, пытаются минимизировать удары и риски, и делают это достаточно неплохо. Конечно, у наших соседей может начаться кризис неплатежеспособности, однако нет смысла гадать, будет ли это и когда именно. В общем, банки во вражеском государстве заработали очень много в период адаптации 2022 – 2023 годов. Да и сейчас они интенсивно кредитуют бизнес, – отметил Шевченко. – Условный ВТБ, например, вообще как сыр в масле катается за счет того, что в КНР существует юридически отделенный от него "ВТБ Шанхай". По факту это полноценный российский банк, но по документам – китайский. Через него проходят платежи между Москвой и Пекином. Иностранные же финансовые учреждения и вообще прекрасно себя чувствуют, показывая заоблачные прибыли. Потому что они не отрезаны от SWIFT, и дают россиянам возможность не чувствовать санкций.

При этом какого-то реального стимула для зарубежных банков покинуть российский рынок практически не существует: для тех, кто остался, вполне нормальным является финансирование гибели тысяч гражданских украинцев, а в финансовом плане никаких проблем не просматривается. Евросоюз и Штаты не особо давят ни на ICBC Bank, ни на OTP Bank или Bank of China с Credit Europe Bank. В то же время российское правительство показательно блокирует любые попытки купить Raiffeisen Bank International и UniCredit, которые захотели выйти с рынка страны-убийцы.

Ликвидация банков типа "Гарант-Инвест", чья деятельность была связана в основном с содержанием кучи ТРЦ, скорее является исключением из правил. Правда, с торговыми центрами у россиян на самом деле все плохо, ведь владельцам дешевле сжечь помещение и получить страховку, чем получать убытки. Поэтому владельцы такой коммерческой недвижимости рискуют оказаться на месте "Гарант-Инвеста", которая буквально за один день 26 декабря стала фактическим банкротом. В портфеле финансовой организации было без малого 7 крупных ТЦ в Москве и Подмосковье.



Акции "Гарант-Инвеста" скатились до уровня мусорных после объявления об отзыве лицензии / Скриншот с российских ресурсов

То же касается и других международных компаний, которые остались на российском рынке или же вернулись на него из-за ребрендинга или фирмы-прокладки.

В начале полномасштабного вторжения мы видели, как некоторые западные гиганты просто свернулись и ушли из России. Однако многие компании условно продали свои филиалы местному менеджменту за копейки. Просто документально переоформили собственность. Многие крупные игроки рынка остались, говоря в оправдание, что они якобы создают рабочие места, заботятся о российских детях. Мол, не участвуют в финансировании войны. В 2022 и 2023 годах на Западе работали целые синк тенки относительно того, как заставить международный бизнес покинуть Россию. Однако Кремль сделал так, чтобы цена выхода из его страны стала непомерно большой. Любая компания, оценивавшая свои инвестиции, например, в 100 миллионов, могла получить после продажи активов какие-то 5 – 10. Поэтому далеко не факт, что без каких-то решительных запретов со стороны европейских или американских властей оставшиеся на российском рынке фирмы уйдут с него. Пока никакой политической воли коллективного Запада в этом направлении никто не видит,

– отметил Игорь Крикун.

Впрочем, выход из страны-агрессора условного Auchan или Nestle вряд ли ударит по российскому бюджету, поскольку эти компании Кремль национализирует вместе со всеми заводами и фабриками. Поскольку большинство иностранных инвесторов имеют в России замкнутый круг производства, россиянам достаточно просто изменить название бренда, чтобы продолжить его работу. Какие-то нюансы с продажей импортных товаров так же не будут критическими, ведь желающих привезти даже подсанкционную продукцию россиянам очень много.

Можно сказать, что российские компании, как и вообще все их недогосударство, в определенной степени привыкли к существованию в условиях ограничений и войны. Утверждать, что санкции вообще не работают, отнюдь нельзя, ведь они постепенно валят их экономику. Однако дефицита иностранной продукции массового потребления, эксклюзивных предметов роскоши, дорогих автомобилей, вообще нет,

– констатировал Шевченко.

Понятно, внедрять экспортный контроль на какую-то люксовую одежду никто из вестернов не будет, однако наши партнеры продолжают отправлять новенькие станки в Армению, Казахстан и другие страны, откуда эти вещи попадают в Россию. Все объяснения, мол, мы не можем проконтролировать, куда на деле попадет товар, выглядят абсолютно маразматично. Так же можно говорить, что нет возможности проследить за ядерными боеголовками. Фактически же европейцы вкладывают деньги в нашу поддержку, но параллельно с этим дают россиянам возможность производить оружие и финансировать войну. За почти 3 года большой войны ничего не изменилось.

То же касается российских газа и нефти, которые страны Европейского союза продолжают покупать у Москвы.

Всем известный "теневой флот"

В 2024-м, как и в предыдущие годы, главные доходы страна убийц и насильников получала от продажи нефти и газа. С января по июль Кремль испытывал последствия внедрения странами G7 эмбарго на импорт добытой в России нефти и прайскепа. В дальнейшем влияние ограничений сокращалось. Индия, Китай и Турция то наращивали, то сокращали покупки кровавых баррелей, накачивая Москву валютой. Для примера, только в ноябре 2024 года доходы россиян от продажи ископаемого топлива составили 611 миллионов евро в день.

Немалые взносы в путинский бюджет внесли страны Европейского союза, которые продолжали покупать нефть благодаря так называемому "теневому флоту". Как показала практика, наши западные партнеры предпочитают бороться с реализацией россиянами энергоносителей по большей части на словах.

Рассказы о том, что невозможно отследить танкеры, которые развозят "черное золото", являются крайне странными. Каждое судно флота, который весь мир называет "теневым", вполне известно всему миру. Механизм ограничения предельных цен на нефть от G7 заключался в запрете страхования танкеров международно признанными компаниями. Россияне же начали покупать страховки или у полуфейковых индийских или китайских компаний, или у своих подставных фирм. Европейцы с этим смирились, хотя в случае какой-то катастрофы им даже не будет куда присылать счет. С точки зрения зеленой повестки Евросоюза, это выглядит крайне лицемерно,

– возмутился Шевченко.

Дырявые жестянки в случае аварии могут полностью уничтожить все живое, скажем, в Балтийском море. Но никому до этого нет дела. Найти политическую волю для закрытия АЭС в Германии в период энергокризиса можно было, а остановить суда, которые за пару лет ломались более 50 раз, которые несут прямой экологический ущерб, они не способны.

В общем российскую нефть и ее производные в 2024 году экспортировали 369 судов. 208 из них якобы являются "теневыми". Однако уникальные номера танкеров, участвующих в перевозке энергоносителей российского происхождения, всем известны. Более того, задача по отслеживанию их маршрутов не является сложной, поскольку корабли выключают системы морского наблюдения только в определенных точках.

Отследить, откуда и куда направляется "теневой" танкер, вообще не является проблемой. Например, чтобы установить, что CALLISTO с IMO 9299692 движется из порта Усть-Луга (один из крупнейших по показателям экспорта российской нефти) в Саид в Египте, понадобилось чуть менее 30 секунд.



Судно из "теневого флота" везет нефть в Египет / Скриншот с сайта VesselFinder

Конечно, в некоторых случаях россияне переваливают нефть с одного судна на другое, задействуют различные схемы, чтобы скрыть происхождение груза. Однако проконтролировать за тем, чтобы продукция действительно была под эмбарго в странах G7, вообще не сложно.

Нет никаких сомнений, что способность Москвы финансировать войну зависит в основном именно от цен на нефть и газ, а также от объемов ископаемых, которые поставляет Кремль всему миру. Если американцы, которые сейчас являются крупнейшим добытчиком "черного золота", начнут бурить новые скважины, увеличат свою долю на рынке, как об этом заявляет Дональд Трамп, мы можем получить приемлемые цены. Brent сейчас стоит около 70 долларов за баррель. Кровавый российский Urals – колеблется в районе где-то 60. Так что если Вашингтон сбросит стоимость своей марки на 20 условных единиц, Путин будет продавать свои ископаемые по себестоимости добычи или даже дешевле. Заработки на нефти – это 30% российского федерального бюджета. Если поток денег остановится, они не смогут финансировать войну. Если стоимость энергоносителей не изменится, по моему мнению, Кремль будет способен выделять запланированные суммы на убийство украинцев в течение 2-3 лет – за счет общего обеднения,

– поделился мнением Олег Гетман.

В 2025 россияне однозначно почувствуют последствия войны

Несмотря на то, что за почти три года Кремль выделил на ведение боевых действий более 200 миллиардов долларов, а его обложенная санкциями экономика до сих пор не завалилась, уже в ближайшее время уровень жизни россиян начнет стремительно падать. Значительно больше, чем это можно было наблюдать в начале полномасштабного вторжения.

В 2024-м из-за подорожания логистики, топливного кризиса, ударов дальнобойными дронами по НПЗ и нефтебазам, из-за накопившихся экономических проблем, стоимость выживания в России увеличилась очень ощутимо. В течение года скакали цены на молоко, яйца, картофель, масло и другие продукты. Эти же тенденции будут наблюдаться и в 2025 году.

Логика проблем, которые возникали неожиданно для населения соседней с нами страны, очень проста. Предпринимателям становится невыгодно содержать коров, которые дают молоко, их пускают на мясо. Со временем страну накрывает дефицит масла. Настолько, что приходится импортировать из Эмиратов. Заморозки, паводок и жара уничтожили урожай картофеля. Имеем +88% к цене. Несмотря на выплаты миллиардов производителям топлива, цены на бензин на дизель выросли на примерно одну десятую, что повлекло за собой подорожание вообще всех товаров. Официально власти говорят о годовой инфляции на уровне 9 – 9,5%, но реальная цифра перевалила за 22%. Нет никаких сомнений, что чем дальше, тем жизнь обычных россиян будет становиться тяжелее,

– объяснил Крикун.

С учетом того, что в бюжете-2025 российское правительство заложило увеличение выделения средств на войну – до 41% всех расходов, нет никаких сомнений, что для финансирования запланированных расходов Кремлю придется увеличивать налоги, поднимать акцизы и отказываться от финансирования тех отраслей, которые являются для него неприоритетными. В прошлом беспощадно срезали ремонты дорог и всей коммунальной инфраструктуры, из-за чего в 59 регионах случались коллапсы с отоплением, водоснабжением и отключениями электроэнергии. Никаких средств на ремонты критически важных коммуникаций Москва не выделила, поэтому количество аварий будет увеличиваться.

Стоит отметить, что россиян, которые уже переживали гиперинфляцию в 90-х, на мой взгляд, уже ничем не удивишь. Между обеднением собственной семьи и тем, что делает их неадекватный Путин, – они будут выбирать продолжение войны. Будут копаться в грязи, не понимая взаимосвязи между дефицитом товаров, ростом цен и интервенцией в Украину. Далеко не факт, что холодильник сможет победить телевизор, – отметил Гетман.

Чтобы хоть как-то свести расходы бюджета, Центробанку придется печатать деньги. И это такой себе экономический цугцванг, поскольку хороших решений для выхода из кризиса не существует. Либо ты отказываешься от расходов на войну, либо продолжаешь дисбаланс, от которого становится хуже и государству, и бизнесу, и населению.

В любом случае 2024 год стал первым, когда экономические последствия войны ощутили на себе вообще все жители России. Даже москвичи и санктпетербуржцы, которые из-за разницы в уровне жизни между этими городами и болотами могли вообще не обращать внимания на мелочи типа роста стоимости картофеля. Теперь даже в столице то физраствор с полок аптек исчезает, то даже без света сидеть приходится. Еще и массово повестки начали рассылать (ранее Кремль пытался минимизировать мобилизацию жителей Санкт-Петербурга и Москвы).

Так что 2025 год станет для россиян еще более сложным годом. Если, конечно, Дональд Трамп не начнет ослаблять и без того несильно затянутую удавку из российской экономики. Однако если правительство профинансирует военные расходы в начале года в полном объеме, у страны-агрессора практически нет шансов выйти из зоны турбулентности. Хотя шансов на развал экономики, который произошел с Германией времен Первой мировой, очень мало, можно констатировать, что с большой долей вероятности с окончанием года демонстрации хрупкости России начнется время серьезных потрясений.