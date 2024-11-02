На грани коллапса

Российский центробанк повысил процентную ставку до рекордных 21% годовых. Как жалуются российским СМИ владельцы местных ТРЦ, у них нет возможности обслуживать кредиты на таких условиях, поэтому эти объекты оказались на грани массового банкротства информирует 24 Канал.

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Более половины российских ТРЦ обременена кредитом с плавающей ставкой. Поэтому, с каждым повышением центральной ставки им становится все труднее обслуживать задолженность.

И те побежали в Кремль

Бунтовать россияне не собираются, речь идет о традиционных "обращениях" с просьбами, на которые Кремль никогда не реагирует. Владельцы ТРЦ попросили зафиксировать процентную ставку на уровне 7 – 10%, запретить пересматривать кредитные условия и даже рассрочить выплату кредитов.

Наиболее близкие к реальности предприниматели поняли, что вряд ли из этого что-то получится и уже бросились продавать бизнес. Впрочем, пока желающих немного, и неутешительные новости не способствуют высокой конкуренции.