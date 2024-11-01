Какие убытки у "Газпрома"

Как сообщает 24 Канал по данным российских СМИ, в III квартале 2024 году "Газпром" получил чистую прибыль в размере 171,5 миллиарда рублей, а это 1,7 миллиарда долларов. В то же время I и II кварталы компания завершила с убытками в 450 миллиардов рублей (4,6 миллиарда долларов) и 31 миллиард рублей (3,2 миллиарда долларов) соответственно.

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Обратите внимание! За 9 месяцев 2024 года размер убытка "Газпрома" составил 309,1 миллиарда рублей, а это более 3 миллиардов долларов. А по итогам 2023 года эта цифра составила 6,1 миллиарда долларов.

Кроме того, соответствии с отчетностью компании, выручка "Газпрома" за 9 месяцев этого года на 8% – до 4,27 триллиона рублей. В то время, как прибыль снизилась на 9% – до 837,9 миллиарда рублей.

По состоянию на 30 сентября дебиторская задолженность составляла 3 триллиона рублей. В конце 2023 года эта цифра составляла 2,59 триллиона рублей.

Кредиторская задолженность снизилась до 1,302 триллиона рублей против 1,324 триллиона рублей в конце прошлого года.

Заметьте! Со следующего года крупнейшая газодобывающая корпорация России перестанет платить дополнительный НДПИ (это налог на добычу полезных ископаемых). Такой налог был введен для компании в начале 2023 года. Как рассказал заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов, компания выплачивает НДПИ в размере 600 миллиарда рублей – это 6,2 миллиарда долларов.