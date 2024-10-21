Атаки украинских дронов на российские заводы

Крупный российский производитель микросхем, завод "Кремний Эл", расположенный в Брянской области, приостановил свое производство из-за атаки украинских дронов. По информации пресс-службы предприятия, в результате атаки произошло нарушение энергоснабжения.

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Кроме того, атака привела к повреждению объектов, которые обеспечивают спеценергетикой, а также прервала технологические производственные цепи.

В то же время в ночь на 20 октября беспилотники атаковали крупнейший в России завод по производству взрывчатых веществ, расположенный в Дзержинске Нижегородской области.