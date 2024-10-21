Атаки українських дронів на російські заводи

Великий російський виробник мікросхем, завод "Кремній Ел", що розташований у Брянській області, призупинив своє виробництво через атаку українських дронів. За інформацією пресслужби підприємства, в результаті атаки сталося порушення енергопостачання.

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Крім того, атака призвела до пошкодження об'єктів, які забезпечують спеценергетикою, а також перервала технологічні виробничі ланцюги.

  • Водночас в ніч на 20 жовтня безпілотники атакували найбільший в Росії завод з виробництва вибухових речовин, розташований у Дзержинську Нижньогородської області.

Що відомо про завод Імені Свердлова

Завод імені Свердлова знаходиться під санкціями ЄС і США. На цьому підприємстві російські виробники виготовляють вибухові речовини, артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі керовані авіабомби (КАБи), бойові частини для кумулятивних протитанкових ракет, а також боєголовки для систем протиповітряної оборони.