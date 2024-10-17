Почему Россия препятствует продаже банков

Как сообщает Bloomberg, действия России фактически исключают возможность приобретения российскими компаниями, а из-за сопротивления западных правительств к внешним покупателям продажа становится практически нереальной.

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Например, Mubadala Investment из Абу-Даби в прошлом году отказалась от покупки российских активов UniCredit из-за опасений относительно реакции со стороны США.

Оба учреждения, которые остаются одними из крупнейших западных банков в России, продолжают рассматриваться властями как ключевые каналы для международных платежей.

Обратите внимание! Под давлением Европейского центробанка банки пытались продать свои активы в стране, чтобы минимизировать потери, уменьшить риски нарушения санкций и сохранить свою репутацию.

Однако Россия усложняет выход иностранных компаний, вводя дополнительные требования, такие как продажа со значительной скидкой и уплата "налога на выход". В последние недели эти требования стали еще жестче: скидка выросла до 60%, а налог до 35%.

Заметьте! Оба банка уже сократили свои операции в России, но все еще предоставляют некоторые услуги, в частности в иностранной валюте, что остается критическим для российской экономики, особенно после кризиса в сфере международных платежей с июня.