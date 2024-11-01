Які збитки в "Газпрому"

Як повідомляє 24 Канал за даними російських ЗМІ, у III кварталі 2024 році "Газпром" отримав чистий прибуток у розмірі 171,5 мільярда рублів, а це 1,7 мільярда доларів. Водночас I та II квартали компанія завершила зі збитками в 450 мільярдів рублів (4,6 мільярда доларів) та 31 мільярд рублів (3,2 мільярда доларів) відповідно.

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Зверніть увагу! За 9 місяців 2024 року розмір збитку "Газпрому" склав 309,1 мільярда рублів, а це понад 3 мільярди доларів. А за підсумками 2023 року ця цифра склала 6,1 мільярда доларів.

Крім того, відповідно до звітності компанії, виторг "Газпрому" за 9 місяців цього року на 8% – до 4,27 трильйона рублів. У той час, як прибуток знизився на 9% – до 837,9 мільярда рублів.

Станом на 30 вересня дебіторська заборгованість становила 3 трильйони рублів. Наприкінці 2023 року ця цифра складала 2,59 трильйона рублів.

Кредиторська заборгованість знизилася до 1,302 трильйона рублів проти 1,324 трильйона рублів наприкінці минулого року.

Зауважте! З наступного року найбільша газовидобувна корпорація Росії перестане платити додатковий ПВКК (це податок на видобуток корисних копалин). Такий податок був запроваджено для компанії на початку 2023 року. Як розповів заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов, компанія виплачує ПВКК у розмірі 600 мільярда рублів – це 6,2 мільярда доларів.