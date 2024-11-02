На межі колапсу

Російський центробанк підвищив відсоткову ставку до рекордних 21% річних. Як бідкаються російським ЗМІ власники місцевих ТРЦ, в них немає можливості обслуговувати кредити на таких умовах, тож ці об'єкти опинилися на межі масового банкрутства., інформує 24 Канал.

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Більш як половина російських ТРЦ обтяжена кредитом з плаваючою ставкою. Відтак, з кожним підвищенням центральної ставки їм стає все важче обслуговувати заборгованість.

І ті побігли до Кремля

Бунтувати росіяни не збираються, йдеться про традиційні "звернення" з проханнями, на які Кремль ніколи не реагує. Власники ТРЦ попросили зафіксувати відсоткову ставку на рівні 7 – 10%, заборонити переглядати кредитні умови та навіть розтермінувати виплату кредитів.

Найбільш близькі до реальності підприємці зрозуміли, що навряд чи з того щось вийде та вже кинулися продавати бізнес. Втім, наразі охочих небагато, і невтішні новини не сприяють високій конкуренції.