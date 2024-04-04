Бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов рассказал 24 Каналу, что в конце марта изготовление бензина в России упало на 17%. Он отметил, что несколько ударов беспилотниками по НПЗ привели к тому, что почти пятая часть производства бензина не функционирует по всей территории России.
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Нефтеперерабатывающий кризис
На рынке биржи в Санкт-Петербурге, по словам Милова, оптовая цена на бензин выросла в полтора раза.
Россия вводит запрет на экспорт бензина, хочет покупать его в Беларуси. Это показывает, что они пытаются стабилизировать рынок,
– сказал он.
Видно, что российские нефтеперерабатывающие заводы – очень уязвимое место, если несколько беспилотников могут создать такой кризис на рынке топлива.
Если это будет продолжаться, то топливный рынок России обречен. Заменить оборудование, которое было уничтожено, нечем,
– заметил Владимир Милов.
Подорожает ли бензин в России
Оптовый бензин подорожал на 50% с начала года. Цены для потребителей пока существенно не увеличивают. Нефтяные компании боятся повышать цены, потому что знают, что российские власти будут очень не довольны этим.
Я думаю, что этот вопрос в ближайшее время будет поднят, потому что чудес не бывает: объемов топлива все меньше, а новые сообщения об атаках беспилотников появляются,
– подчеркнул Милов.
НПЗ России атакуют беспилотники
- С начала 2024 года украинские Силы обороны начали активно наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Таким образом Украина ослабляет способность оккупантов обеспечить свою армию энергетическими ресурсами.
- Под влиянием атак украинских дронов Россия начала ограничивать продажу дизеля и бензина за пределы страны. Оккупанты начали переговоры с Азербайджаном и Беларусью о закупке в этих странах бензина, чтобы обеспечить внутренний рынок.
- Финляндия поддерживает удары по российским НПЗ. Сейчас в Европе ведутся острые дискуссии о "целесообразности" таких атак.