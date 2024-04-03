Во время пресс-конференция с президентом Украины Владимиром Зеленским Стубб поддержал удары по российским НПЗ.
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Президент Финляндии об ударах по НПЗ России
Он отметил, что Россия понимает только язык силы.
Кто бы ни был ответственен за эти атаки в России, вопрос один: вопрос в цене на нефть или мы имеем с этим какие-то трудности? Война – это сопутствующие убытки и кто бы ни атаковал (НПЗ в России) они знают, что они делают, они делают это умело, не подвергая гражданских опасности и надо это иметь в виду,
– сказал президент Финляндии.
Он отметил, что война – это вещь грубая и тяжелая.
Но Россия понимает только такой способ, только такой язык,
– добавил Стубб.
Он также напомнил, что Финляндия имеет 1 300 километров границы с Россией, поэтому наращивает производство боеприпасов в стране, оставляет призыв в армию и имеет самый большой запас артиллерии в Европе.
США не поддерживают удары по российским НПЗ
- Глава СБУ Василий Малюк отмечает, что ударами по НПЗ Украина перекроет Путину кислород. Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес тоже назвал НПЗ государства-агрессора законными целями, добавив, Силы обороны могут игнорировать рекомендации не бить по российским заводам.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен неоднократно заявлял, что Белый дом не поддерживает удары Украины за пределами ее территории.
- Представитель Госдепа США Мэтью Миллер тоже сказал, что США не поощряют и не поддерживают нанесение таких ударов.
- Зато глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что такая позиция – словно призыв воевать со связанными за спиной руками.
- 22 марта журналисты Financial Times со ссылкой на источники написали, что США якобы призывают Украину прекратить атаки на российские НПЗ. Однако Михаил Подоляк опроверг эту информацию.