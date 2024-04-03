Во время пресс-конференция с президентом Украины Владимиром Зеленским Стубб поддержал удары по российским НПЗ.

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Президент Финляндии об ударах по НПЗ России

Он отметил, что Россия понимает только язык силы.

Кто бы ни был ответственен за эти атаки в России, вопрос один: вопрос в цене на нефть или мы имеем с этим какие-то трудности? Война – это сопутствующие убытки и кто бы ни атаковал (НПЗ в России) они знают, что они делают, они делают это умело, не подвергая гражданских опасности и надо это иметь в виду,

– сказал президент Финляндии.

Он отметил, что война – это вещь грубая и тяжелая.

Но Россия понимает только такой способ, только такой язык,

– добавил Стубб.

Он также напомнил, что Финляндия имеет 1 300 километров границы с Россией, поэтому наращивает производство боеприпасов в стране, оставляет призыв в армию и имеет самый большой запас артиллерии в Европе.

США не поддерживают удары по российским НПЗ