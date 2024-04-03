Під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським Стубб підтримав удари по російських НПЗ.
Дивіться також У Франції не згодні з Блінкеном щодо ударів України по російських НПЗ
Президент Фінляндії про удари по НПЗ Росії
Він зазначив, що Росія розуміє тільки мову сили.
Хоч би хто був відповідальний за ці атаки в Росії, питання одне: питання в ціні на нафту чи ми маємо з цим якісь труднощі? Війна – це супутні збитки і хоч би хто атакував (НПЗ в Росії) вони знають, що вони роблять, вони роблять це вміло, не наражаючи цивільних на небезпеку і треба це мати на увазі,
– сказав президент Фінляндії.
Він зауважив, що війна – це річ брутальна та важка.
Але Росія розуміє тільки такий спосіб, тільки таку мову,
– додав Стубб.
Він також нагадав, що Фінляндія має 1 300 кілометрів кордону з Росією, тож нарощує виробництво боєприпасів в країні, залишає призов до війська і має найбільший запас артилерії в Європі.
США не підтримують удари по російських НПЗ
- Глава СБУ Василь Малюк наголошує, що ударами по НПЗ Україна перекриє Путіну кисень. Колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес теж назвав НПЗ держави-агресора законними цілями, додавши, Сили оборони можуть ігнорувати рекомендації не бити по російських заводах.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен неодноразово заявляв, що Білий дім не підтримує удари України за межами її території.
- Речник Держдепу США Метью Міллер теж сказав, що США не заохочують і не підтримують завдання таких ударів.
- Натомість очільник МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що така позиція – немов заклик воювати зі зв'язаними за спиною руками.
- 22 березня журналісти Financial Times із посиланням на джерела написали, що США нібито закликають Україну припинити атаки на російські НПЗ. Однак Михайло Подоляк спростував цю інформацію.