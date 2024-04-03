Действительно ли на России дефицит топлива

С начала 2024 года украинские Силы обороны начали активно наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Таким образом, россияне начали жаловаться, хоть и на несущественный, но дефицит топлива на местных АЗС.

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О том, что заправить российские машины бензином или дизтопливом стало проблематично, известно из российских пабликов в Telegram. Так, например, некоторые жители Ростова начали жаловаться на то, что уже двое суток подряд нет топлива.

Заметьте! Россия с 1 марта этого года запретила экспорт бензина. Это было сделано для того, чтобы обеспечить достаточное количество топлива для внутреннего рынка после неоднократных атак украинских беспилотников. Кроме того, как передает российская служба новостей Forbes, эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прогнозирует, что летом страна-агрессор может столкнуться с дефицитом бензина.

Проблемы с поставками топлива в России

Во время разговора с 24 Каналом эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев отметил, что дефицит топлива в России вряд ли стоит ожидать, а вот проблемы с поставками все же будут.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Они уже ощущаются. Топливо начинает направляться в центральные регионы России с НПЗ расположенных достаточно далеко от центра. И это касается прежде всего бензина.

Поэтому для того, чтобы избежать недостатка топлива, говорит Рябцев, Россия увеличила закупки у белорусских производителей, в частности, с Мозырского завода.

Согласно источникам Reuters, в первой половине марта импорт бензина из Беларуси достиг почти 3 тысяч тонн.

Хоть в феврале Россия импортировала всего 590 тонн, а в январе поставок из Беларуси не было вообще.

Интересно! Как добавляет эксперт, если Украина не будет останавливать атаки, то можно надеяться на больший эффект в отношении топлива в России.

Рябцев добавляет, что на сегодня украинские атаки дронами на НПЗ России несколько остановились. Это привело к снижению цен на нефтепродукты на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

Впрочем, в середине марта, сообщает российская служба РБК, стоимость бензина А-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысила 60 тысяч рублей за тонну впервые с сентября 2023 года. Подорожали и другие виды топлива.

Украинские дроны долетают и поражают

Украинские дроны на сегодня способны преодолевать расстояние в 1 тысячу километров вглубь России. Поэтому, по состоянию на 2 апреля, от атак пострадал завод, занимающийся производством "Шахедов" в Татарстане. Он расположен в экономической зоне "Алабуга". Впрочем, первые попытки поразить нефтеперерабатывающие заводы были еще зимой.

В январе украинские дроны поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Он был известным крупным предприятием России, куда сырье для переработки везли из самой Сибири.

А уже в конце того же месяца такая судьба постигла завод "Невский мазут" в Петербурге, где загорелись цистерны.

Впоследствии были атаки на Ильский НПЗ, Афипский НПЗ, НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" и НПЗ "Первый завод" в Калужской области. И это еще не весь список.

Как заявляют в Bloomberg, в марте Украина атаковала один из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны и основного поставщика моторного топлива для столичных регионов России – Рязанский завод ПАО "Роснефть" под Москвой.

Обратите внимание! По официальным данным министерства финансов России, доходы от нефти и газа за 2023 год составили 8 822,3 миллиарда рублей. Это практически одна треть доходов всего федерального бюджета.

При таких условиях агрессору становится труднее торговать нефтепродуктами в мире, а в результате получать доход за это. Кроме того, уничтожение нефтегазовой инфраструктуры России может остановить производство критически важных компонентов для ракет и боеприпасов, ведь для изготовления взрывчатых веществ нужны толуол, серная и азотная кислоты.