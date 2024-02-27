Кого временный запрет не коснется

Как сообщают российские СМИ, с 1 марта правительство страны-агрессора планирует запретить экспорт бензина. Известно, что продлится ограничение полгода.

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Представитель вице-премьера России Александра Новака подтвердил это решение. Кроме того, он заявил, что такой запрет сможет "нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды, а также во время плановых ремонтов НПЗ".

Интересно! Запрет будет касаться не всех стран. Например, страны Евразийского экономического союза, Южной Осетии, Абхазии, Монголии и Узбекистана смогут покупать топливо.

Ограничения были и раньше

Напоминаем, что такой запрет на экспорт уже был, а именно в сентябре 2023 года. Объяснения относительно такого решения были похожими на нынешние, а именно "такие действия должны стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и снизить цену для потребителей".

Тогда в эфире 24 Канала эксперт Олег Пендзин объяснил, что в России пытаются скрыть реальную ситуацию с топливом. На самом же деле его не хватает по некоторым причинам.

эксперт Олег Пендзин объяснил, что в России пытаются скрыть реальную ситуацию с топливом. На самом же деле его не хватает по некоторым причинам. Он заявил, что такими причинами являются: ремонт нефтеперерабатывающих предприятий и расходы на войну.

Обратите внимание! По данным The Wall Street Journal, баррель российской марки нефти Urals, по состоянию на 26 февраля, составляет 74,27 доллара. Это ниже почти на 10 долларов, чем баррель эталонной марки нефти Brent.