Какие страны помогли России обойти санкции
Анонимный источник издания рассказал, что страны ЕС до сих пор делают недостаточно, чтобы остановить поступление технологий, которые подпадают под ограничения в Россию. Именно эти товары использует агрессор в войне с Украиной.
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С Россией торговали такие страны (не только ЕС):
- Турция;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Сербия;
- Китай;
- Узбекистан;
- Казахстан;
- Кыргызстан;
- Армения.
Несмотря на то, что данные указывают на то, что официальная торговля "чувствительными товарами" с Россией сократилась, их экспорт в третьи страны значительно вырос.