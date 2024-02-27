Какие страны помогли России обойти санкции

Анонимный источник издания рассказал, что страны ЕС до сих пор делают недостаточно, чтобы остановить поступление технологий, которые подпадают под ограничения в Россию. Именно эти товары использует агрессор в войне с Украиной.

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Заметьте! Примерно четверть из товаров "высокого приоритета", которые Россия получила за первые девять месяцев прошлого года, были отправлены непосредственно из стран блока.

С Россией торговали такие страны (не только ЕС):

Турция;

Объединенные Арабские Эмираты;

Сербия;

Китай;

Узбекистан;

Казахстан;

Кыргызстан;

Армения.

Несмотря на то, что данные указывают на то, что официальная торговля "чувствительными товарами" с Россией сократилась, их экспорт в третьи страны значительно вырос.