Какие страны помогли России обойти санкции

Анонимный источник издания рассказал, что страны ЕС до сих пор делают недостаточно, чтобы остановить поступление технологий, которые подпадают под ограничения в Россию. Именно эти товары использует агрессор в войне с Украиной.

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С Россией торговали такие страны (не только ЕС):

  • Турция;
  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • Сербия;
  • Китай;
  • Узбекистан;
  • Казахстан;
  • Кыргызстан;
  • Армения.

Несмотря на то, что данные указывают на то, что официальная торговля "чувствительными товарами" с Россией сократилась, их экспорт в третьи страны значительно вырос.