США боятся ввести более серьезные санкции против России
Новый пакет санкций оказался крупнейшим после начала полномасштабного вторжения, но в нем до сих пор не включены ограничения металлургического, энергетического секторов и банков. В издании пишут, что несмотря на все заявления, США не хочет подрывать экономику России.
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Это связано с опасениями, что радикальные действия могут существенно навредить мировой экономике, в том числе и США. Такое мнение высказывал и бывший сотрудник Министерства финансов США Ким Донован.
Санкции против России ввели в непростое время для Украины по нескольким причинам:
- неудачное контрнаступление;
- захват оккупантами Авдеевки;
- задержка решения по финпомощи от США.
Зато российская экономика продолжает расти. Несмотря на санкции, она может вырасти на 1 – 1,5% за этот год. По мнению Эдди Фишмана из Колумбийского университета, новые ограничения следует распространить на доходы от энергетики и нефти, а также на банки, которые помогают России получить доступ к международной финансовой системе.