США боятся ввести более серьезные санкции против России

Новый пакет санкций оказался крупнейшим после начала полномасштабного вторжения, но в нем до сих пор не включены ограничения металлургического, энергетического секторов и банков. В издании пишут, что несмотря на все заявления, США не хочет подрывать экономику России.

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Это связано с опасениями, что радикальные действия могут существенно навредить мировой экономике, в том числе и США. Такое мнение высказывал и бывший сотрудник Министерства финансов США Ким Донован.

Напомним! Украине не хватает одобрения США на закупки оружия на сумму 60 миллиардов долларов. Это решение сейчас рассматривается в Палате представителей.

Санкции против России ввели в непростое время для Украины по нескольким причинам:

неудачное контрнаступление;

захват оккупантами Авдеевки;

задержка решения по финпомощи от США.

Зато российская экономика продолжает расти. Несмотря на санкции, она может вырасти на 1 – 1,5% за этот год. По мнению Эдди Фишмана из Колумбийского университета, новые ограничения следует распространить на доходы от энергетики и нефти, а также на банки, которые помогают России получить доступ к международной финансовой системе.