Кто могу получить помощь

Новую программу финансовой поддержки инициировала Перемышлянское Объединение украинцев в Польше. Получателю выплатят три выплаты по 850 злотых (8 172 гривны).

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На нее могут претендовать уязвимые категории украинцев, которые имеют документ PESEL UKR. Также выплаты доступны людям, которые переехали в Польшу после 24 февраля 2022 года.

Обратите внимание! Деньги можно получить через систему BLIK.

Также нужно соответствовать одной из категорий:

в семьях есть беременные или те, кто кормит грудью;

в семьях есть люди с инвалидностью, что влияет на работоспособность;

в семьях есть люди с хроническими и онкологическими заболеваниями;

представителем семьи являются лица, принадлежащие к этническим группам;

одинокая мать и член семьи, в которой трое детей.

Кто еще может получить такие выплаты

люди от 55 лет;

лица, которые остались без имущества и жилья вследствие войны;

лица, которые ранее проживали в прифронтовых областях (Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская);

безработные (или тем, кто работает неполный рабочий день).

Важно! Зарегистрироваться на эту помощь можно с 22 февраля, по этой ссылке.