Кто могу получить помощь
Новую программу финансовой поддержки инициировала Перемышлянское Объединение украинцев в Польше. Получателю выплатят три выплаты по 850 злотых (8 172 гривны).
Читайте также Новый пакет санкций против России: в Белом доме раскрыли подробности
На нее могут претендовать уязвимые категории украинцев, которые имеют документ PESEL UKR. Также выплаты доступны людям, которые переехали в Польшу после 24 февраля 2022 года.
Также нужно соответствовать одной из категорий:
- в семьях есть беременные или те, кто кормит грудью;
- в семьях есть люди с инвалидностью, что влияет на работоспособность;
- в семьях есть люди с хроническими и онкологическими заболеваниями;
- представителем семьи являются лица, принадлежащие к этническим группам;
- одинокая мать и член семьи, в которой трое детей.
Кто еще может получить такие выплаты
- люди от 55 лет;
- лица, которые остались без имущества и жилья вследствие войны;
- лица, которые ранее проживали в прифронтовых областях (Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская);
- безработные (или тем, кто работает неполный рабочий день).