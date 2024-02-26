США бояться ввести серйозніші санкції проти Росії

Новий пакет санкцій виявився найбільшим після початку повномасштабного вторгнення, але в ньому досі не включені обмеження металургійного, енергетичного секторів і банків. У виданні пишуть, що попри усі заяви, США не хоче підривати економіку Росії.

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Це пов'язано із побоюваннями, що радикальні дії можуть суттєво нашкодити світовій економіці, зокрема і США. Таку думку висловлював і колишній співробітник Міністерства фінансів США Кім Донован.

Нагадаємо! Україні не вистачає схвалення США на закупівлі зброї на суму 60 мільярдів доларів. Це рішення нині розглядається у Палаті представників.

Санкції проти Росії ввели у непростий час для України з декількох причин:

невдалий контрнаступ;

захоплення окупантами Авдіївки;

затримка рішення щодо фіндопомоги від США.

Натомість російська економіка продовжує зростати. Попри санкції, вона може зрости на 1 – 1,5% за цей рік. На думку Едді Фішмана з Колумбійського університету, нові обмеження варто поширити на доходи від енергетики та нафти, а також на банки, які допомагають Росії отримати доступ до міжнародної фінансової системи.