Кого тимчасова заборона не торкнеться

Як повідомляють російські ЗМІ, з 1 березня уряд країни-агресорки планує заборонити експорт бензину. Відомо, що триватиме обмеження пів року.

Читайте також Росія купила у ЄС технології для озброєння на десятки мільйонів євро

Представник віцепрем'єра Росії Олександра Новака підтвердив це рішення. Крім того, він заявив, що така заборона зможе "нівелювати зростання попиту у весняний та літній періоди, а також під час планових ремонтів НПЗ".

Цікаво! Заборона стосуватиметься не усіх країн. Наприклад, країни Євразійського економічного союзу, Південної Осетії, Абхазії, Монголії та Узбекистану зможуть купляти пальне.

Обмеження були й раніше

Нагадуємо, що така заборона на експорт вже була, а саме у вересні 2023 року. Пояснення щодо такого рішення були схожими до теперішніх, а саме "такі дії мають стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку та знизити ціну для споживачів".

Тоді в ефірі 24 Каналу експерт Олег Пендзин пояснив, що в Росії намагаються приховати реальну ситуацію з пальним. Насправді ж його не вистачає через деякі причини.

експерт Олег Пендзин пояснив, що в Росії намагаються приховати реальну ситуацію з пальним. Насправді ж його не вистачає через деякі причини. Він заявив, що такими причинами є: ремонт нафтопереробних підприємств та витрати на війну.

Зверніть увагу! За даними The Wall Street Journal, вартість бареля російської марки нафти Urals, станом на 26 лютого – 74,27 долара. Це нижче майже на 10 доларів, ніж барель еталонної марки нафти Brent.