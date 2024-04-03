Какова позиция Бразилии

Посол Андрей Мельник отмечает, что Бразилия сохраняет определенный нейтралитет в вопросе российско-украинской войны. Местное правительство просто избегает этой темы.

Читайте также Интернет-мошенничество: как аферисты воруют средства с банковских карт

Андрей Мельник Посол Украины в Бразилии Ведь, с одной стороны, здесь говорят о нейтральности, о равноудаленности. С другой стороны, мы все прекрасно видим, что Бразилия именно во время войны не то что продолжила экономические и торговые отношения с Россией, государством-агрессором, но она их усилила.

Мельник отмечает, что речь идет не о "традиционных" товарах, которые ранее импортировала Бразилия из России, например, удобрение. С начала полномасштабной войны, резко вырос импорт мазута, дизеля и топлива.

Мы понимаем с одной стороны наших бразильских партнеров и друзей, ведь экономика растет, им нужно открывать новые рынки для своей аграрной продукции, им нужно искать новые капиталовложения. Но с другой стороны, это как раз вопрос к нашим западным друзьям, которые я здесь прямо ставлю и на которые до сих пор мы не находим ответа,

– отмечает Мельник

Насколько вырос бразильский импорт из России

Анализируя показатели с февраля 2022 года, можно сделать вывод, что Бразилия стала крупнейшим импортером российского дизеля. Сейчас бразильская доля из общего количества составляет 20%. Еще до полномасштабной войны этот показатель составлял ориентировочно 1%.

Нужно понимать, что такая позиция Бразилии обусловлена в первую очередь географическим положением. По мнению Мельника, именно Запад должен влиять на бразильское правительство и делать невозможной новую прибыль россиян.