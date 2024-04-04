Колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов розповів 24 Каналу, що в кінці березня виготовлення бензину в Росії впало на 17%. Він зазначив, що декілька ударів безпілотниками по НПЗ призвели до того, що майже п'ята частина виробництва бензину не функціонує по всій території Росії.

Дивіться також "Як це сталося": Соловйова розриває через удар по Татарстану

Нафтопереробна криза

На ринку біржі в Санкт-Петербурзі, за словами Мілова, оптова ціна на бензин зросла у півтора раза.

Росія вводить заборону на експорт бензину, хоче купувати його в Білорусі. Це показує, що вони намагаються стабілізувати ринок,

– сказав він.

Видно, що російські нафтопереробні заводи – дуже вразливе місце, якщо декілька безпілотників можуть створити таку кризу на ринку палива.

Якщо це буде продовжуватися, то паливний ринок Росії приречений. Замінити обладнання, яке було знищено, немає чим,

– зауважив Володимир Мілов.

Чи подорожчає бензин в Росії

Оптовий бензин подорожчав на 50% від початку року. Ціни для споживачів поки суттєво не збільшують. Нафтові компанії бояться підвищувати ціни, бо знають, що російська влада буде дуже не задоволена цим.

Я думаю, що це питання найближчим часом буде порушено, бо чудес не буває: об'ємів палива все менше, а нові повідомлення про атаки безпілотників з’являються,

– наголосив Мілов.

НПЗ Росії атакують безпілотники