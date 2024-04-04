Колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов розповів 24 Каналу, що в кінці березня виготовлення бензину в Росії впало на 17%. Він зазначив, що декілька ударів безпілотниками по НПЗ призвели до того, що майже п'ята частина виробництва бензину не функціонує по всій території Росії.
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Нафтопереробна криза
На ринку біржі в Санкт-Петербурзі, за словами Мілова, оптова ціна на бензин зросла у півтора раза.
Росія вводить заборону на експорт бензину, хоче купувати його в Білорусі. Це показує, що вони намагаються стабілізувати ринок,
– сказав він.
Видно, що російські нафтопереробні заводи – дуже вразливе місце, якщо декілька безпілотників можуть створити таку кризу на ринку палива.
Якщо це буде продовжуватися, то паливний ринок Росії приречений. Замінити обладнання, яке було знищено, немає чим,
– зауважив Володимир Мілов.
Чи подорожчає бензин в Росії
Оптовий бензин подорожчав на 50% від початку року. Ціни для споживачів поки суттєво не збільшують. Нафтові компанії бояться підвищувати ціни, бо знають, що російська влада буде дуже не задоволена цим.
Я думаю, що це питання найближчим часом буде порушено, бо чудес не буває: об'ємів палива все менше, а нові повідомлення про атаки безпілотників з’являються,
– наголосив Мілов.
НПЗ Росії атакують безпілотники
- Від початку 2024 року українські Сили оборони почали активно завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Таким чином Україна послаблює спроможність окупантів забезпечити свою армію енергетичними ресурсами.
- Під впливом атак українських дронів Росія почала обмежувати продаж дизелю та бензину за межі країни. Окупанти розпочали перемовини з Азербайджаном та Білоруссю про закупівлю в цих країнах бензину, щоб забезпечити внутрішній ринок.
- Фінляндія підтримує удари по російських НПЗ. Наразі в Європі точаться гострі дискусії щодо "доцільності" таких атак.