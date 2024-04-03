Хоча вже впродовж кількох місяців Україна завдає постійних ударів по НПЗ противника та військових об'єктах на території Росії, саме ця атака дуже здивувала та збентежила росіян, передає 24 Канал. Відреагував на неї і пропагандист Владімір Соловйов.

До теми Це була фактично в'язниця: що являє собою завод з виробництва "Шахедів" у Татарстані

Всю Росію не прикрити

Росіяни не можуть заспокоїтися, як стався удар по Татарстану, адже місто Єлабуга розташовано на відстані приблизно 1200 кілометрів від кордону з Україною. До речі, це перший удар по республіці Татарстан з початку повномасштабного вторгнення.

Те що дрони подолали таку відстань, свідчить про збільшення кількості безпілотників великого радіуса дії в Україні. Відповідно прикрити всю Росію від них – неможливо.

Також російські пропагандисти визнають, що Елабуга – це "великий промисловий регіон"

Росіяни на цьому заводі збирають "Шахеди", якими завдають ударів по території України. В гуртожитках живуть люди, які ці "Шахеди" збирають, а потім росіяни дивуються, чому туди прилітає. Самі ж засвідчують, що це "великий промисловий центр",

– дивується ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина.

Порушує питання щодо атаки на Татарстан також пропагандист Соловйов. Його бентежить, як могла статися така атака.

Це що черговий Матіас Руст (німецький льотчик, який у 1987 році приземлився на Червоній площі в Москві – 24 Канал)? Ще невідомо, яким літаком атакували Татарстан. Дехто припускає (думаю, це дурниця), що за його штурвалом сидів камікадзе. Як взагалі можливо, що літальний апарат подолав відстань понад 1000 кілометрів? Як це сталося?

– дивується Соловйов.

Водночас в Росії лунають питання, хто відповідає там на протиповітряну оборону? А також цікавляться, чи мала ця людина у своєму розпорядженні відповідні сили та засоби для того, щоб відбити удари засобів повітряного нападу, які атакували Татарстан?

"Імовірно, що немає вертолітного полку, їм ніхто не керує, і об'єктової охорони також немає", – бідкаються російські експерти.

Що відомо про атаку дронів на Татарстан