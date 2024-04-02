Проте не єдиними дронами відоме підприємство. Як розповів 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, робота в "Алабузі" нагадує перебування у російській тюрмі, де начальники знущаються зі співробітників.

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З болем виробляють "Шахеди"

Політтехнолог припустив, що один безпілотник атакував завод з виробництва "Шахедів", два інших – гуртожиток місцевого коледжу. Там могли проживати спеціалісти, які навчають конструювати дрони, а також безпосередньо ті, хто їх складає – це все законні цілі для ударів.

Завод розташований у найбільшій, особливій та "вільній" економічній зоні промислово-виробничого типу в Росії – "Алабузі". Утім, слово "зона" більше личить. За даними Вікіпедії, людей там утримують наче у в'язниці, змушуючи насильно працювати. Фіксувалися навіть скарги від працівників.

Начальники розважаються наступним способом: розстрілюють підневільних з пейнтбольних рушниць. Один з керівників вважає, що співробітник повинен відчувати біль. Тобто, у них такі "розваги". Справжня зона у тюремному значені,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

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