Хотя уже на протяжении нескольких месяцев Украина наносит постоянные удары по НПЗ противника и военных объектах на территории России, именно эта атака очень удивила и смутила россиян, передает 24 Канал. Отреагировал на нее и пропагандист Владимир Соловьев.

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Всю Россию не прикрыть

Россияне не могут успокоиться, как произошел удар по Татарстану, ведь город Елабуга расположен на расстоянии примерно 1200 километров от границы с Украиной. Кстати, это первый удар по республике Татарстан с начала полномасштабного вторжения.

То что дроны преодолели такое расстояние, свидетельствует об увеличении количества беспилотников большого радиуса действия в Украине. Соответственно прикрыть всю Россию от них – невозможно.

Также российские пропагандисты признают, что Елаабуга – это "крупный промышленный регион"

Россияне на этом заводе собирают "Шахеды", которыми наносят удары по территории Украины. В общежитиях живут люди, которые эти "Шахеды" собирают, а потом россияне удивляются, почему туда прилетает. Сами же свидетельствуют, что это "большой промышленный центр",

– удивляется ведущая 24 Канала Анастасия Норицына.

Поднимает вопрос об атаке на Татарстан также пропагандист Соловьев. Его волнует, как могла произойти такая атака.

Это что очередной Матиас Руст (немецкий летчик, который в 1987 году приземлился на Красной площади в Москве – 24 Канал)? Еще неизвестно, каким самолетом атаковали Татарстан. Некоторые предполагают (думаю, это ерунда), что за его штурвалом сидел камикадзе. Как это вообще возможно, чтобы летательный аппарат преодолел расстояние более 1000 километров? Как это произошло?

– недоумевает Соловьев.

В то же время в России звучат вопросы, кто отвечает там за противовоздушную оборону? А также интересуются, располагал ли этот человек соответствующими силами и средствами для того, чтобы отразить удары средств воздушного нападения, которые атаковали Татарстан?

"Предположительно, что нет вертолетного полка, им никто не управляет, и объектовой охраны тоже нет", – жалуются российские эксперты.

Что известно об атаке дронов на Татарстан