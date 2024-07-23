Тысячи москвичей остались без электроэнергии из-за аварии на ТЭЦ. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Москвичи остались без электроэнергии из-за аварии на ТЭЦ

Российские пропагандисты рассказали, что авария произошла сегодня около 17 часов на ТЭЦ-27. Массовое отключение электричества коснулось четырех улиц в Мытищах и части Северо-Восточного административного округа Москвы.

В администрации округа писали, что сейчас проводятся работы по переподключению потребителей на резервные источники питания.

Впоследствии в энергетической компании Мосэнерго написали, что повреждение якобы произошло за пределами территории ТЭЦ-27 в Мытищах. По словам российских энергетиков, аварий на оборудовании электростанции, мол, не было, а сейчас напряжение уже подали для жителей.

К слову, Юг России, Бурятия и временно оккупированный Крым также уже сталкивались с отключениями света из-за аварий на энергообъектах. Говорится о Ростовской АЭС, Гусиноозерской ГРЭС и Балаклавской ТЭС.

В российском Краснодаре даже выходили на протесты из-за отсутствия света и воды из-за аварии на Ростовской АЭС и проблем с электрокабелем. К тому же в это время в городе была огромная жара с температурой в +39 градусов.