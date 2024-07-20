Оккупированный Крым также страдает без света. В центре Ялты 19 июля не было света, а Алушта полностью погрузилась в блэкаут.

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Что известно о протестах в Краснодаре из-за света

Жители трех ЖК в Краснодаре перекрыли улицу Краеведа Соловьева, поскольку долго были без света. Таким образом они пытались привлечь внимание "местной, а может и федеральной" власти.

На улицы вышло много людей. Уже месяц там происходят массовые отключения электроэнергии. Началось все с одного раза в неделю, потом дошло до трех, но сейчас у некоторых нет света по 12 – 15 часов в сутки. Местные жалуются, что в Краснодаре +39, воды нет, а энергетики не реагируют на их звонки. Коммунальщики подключают запасной трансформатор, чтобы запитать по очереди каждую сторону дома и подать туда воду.

Видео с протеста против отключений света в Краснодаре (внимание, присутствует ненормативная лексика)

Люди кричали "Дайте свет!". В конце концов к ним вышел мэр Краснодара Евгений Наумов. И сделал эпичное заявление.

Я отсюда не уеду, пока не дадут электроснабжение. Сейчас сядем с управляющей компанией, будем вместе с вами. Хотите – можете приковать меня наручниками к столбу,

– сказал он.

В Краснодаре мэр предлагает приковать его к столбу: смотрите видео

Чиновник объяснил, что причина отключений – проблемы на Ростовской АЭС. Российское министерство энергетики заставляет выключать свет, мол, электроподстанции не выдерживают. Также он попросил людей уйти с дороги, чтобы не мешать автомобилям, и предложил где-то собраться, чтобы все обсудить.

За его спиной стояли вооруженные росгвардейцы, а люди перебивали мэра, возражая ему. Они уточнили, что пока привезли только техническую воду. Наумов пообещал, что скоро привезут питьевую воду, а еще – тянут новый кабель. На предложение чиновника приковать его некоторые аплодировали, а некоторые заметили "Нас посадят".

Но впоследствии силовики разогнали протестующих с проезжей части, а полиция задержала нескольких человек. На видео с места видны росгвардейцы в касках и с дубинками.

Полиция задерживает россиян во время протеста в Краснодаре: смотрите видео

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал, что "знает и понимает" проблемы, ведь мэр докладывает ему. Но подача электроэнергии в регион зависит от работы Ростовской АЭС.

Позже появилась информация, что свет все же дали. Впрочем, не известно надолго ли.

В целом энергетический коллапс в России продолжается четвертый день. Проблемы со светом в Ейске, Анапе, Геленджике и других городах.