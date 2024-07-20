Что интересно, ранее в Севастополе вводили графики отключения света. Электричество выключали через каждые два часа.

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Почему в Крыму не было света 19 – 20 июля

В Алуште без электроэнергии остались 49 тысяч жителей. Об этом официально сообщили российские оккупационные власти, в частности, губернатор Аксенов.

Он написал, что в Алуште произошла авария на двух трансформаторных подстанциях "в связи с повышенной нагрузкой". Помогать алуштинцам поехали специалисты из самого Симферополя.

По словам Аксенова, "актуальную информацию с места передавали в видеорежиме".

Похожая ситуация произошла в Ялте, там вышли из строя 40 трансформаторных подстанций, были и подземные повреждения. Центр Ялты был без света. А еще люди жаловались на то, что анонсированные графики отключения света не совпадают с реальностью.

Впрочем, по другим данным, обесточивание Алушты произошло из-за аварии на высоковольтных линиях под Ялтой, а именно из-за повреждения кабеля на подстанции Дарсан. Ремонтные работы, в соответствии с прогнозом, должны были занять около пяти часов.

Свет вернули в дома якобы ночью.

В Крыму отключают свет: какая причина

Это произошло из-за аварии на Ростовской АЭС. Компания Siemens заблокировала поставки своего оборудования в Россию, поэтому оккупанты испытывают проблемы.

Когда Россия аннексировала полуостров в 2014 году, он лишь на 30% был обеспечен собственной электроэнергией. Тогда же подписали договор о том, что Украина будет поставлять свет в Крым.

В это время страна-агрессор строила энергомост Кубань – Крым. Однако через определенный период были взорваны линии электропередач. Соответственно, поставки из Украины остановились, а Россия начала активнее возводить сооружение.

Примерно в тот же период россияне решили построить две ТЭС – одну в Севастополе, другую в Симферополе, – чтобы Крым мог полностью обеспечить себя светом. Именно для этих теплоэлектростанций Россия практически украла две турбины Siemens, привезенные с материковой части.

Такое решение вызвало возмущение в компании Siemens. Там заявили, что Россия находится под санкциями и не имеет права доставлять турбины на оккупированную территорию.

Оккупанты пытались отолгаться, но, очевидно, использовали западные турбины.