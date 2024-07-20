В России ставят вопрос о целесообразности войны

Согласно официальной версии, в результате неполадок на одном из реакторов Ростовской АЭС начались масштабные перебои с электричеством в Южном федеральном округе. Они затронули более 2,5 миллиона человек.

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Сначала пытались обозначить такую причину: экстремальная жара и пик энергопотребления (впервые летний пик превзошел зимний). Мол, все наложилось – произошел кризис.

Но потом вдруг оказалось (об этом заговорили эксперты), что у мощной энергетической державы как-то "не очень" с энергетикой. Учитывая рост потребностей – генерации вплотную. Особенно с поправкой на возможности распределительной системы. Есть "бутылочные горлышки".

Грубо нелояльные граждане начали задавать вопрос: а что будет, если Украина решит зеркально ответить и повредит чувствительные места в российской энергетике?

Во всем "виноваты" майнеры-буряты

Видимо, чтобы отогнать плохие мысли, вбросили тезис о "злых майнеров". Якобы гигантская энергетическая сверхдержава страдает от неконтролируемого майнинга криптовалют. Лично президент России Владимир Путин заявил, что наиболее дерзкие майнеры – в Бурятии, Иркутской области и Забайкалье. Они подвергают энергетической опасности весь Дальний Восток!

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Майнеры-буряты – само собой звучит гордо. В указанном контексте – вдвойне.

Однако находятся в России неприятные люди, которые спрашивают: так может как-то заканчивать эпопею с "новыми регионами", если в "старых" надо много всего развивать? Если война надолго, к чему подводит Кремль, то для разворота на Восток нужно массу всего построить, обеспечить резервы и т.д. А ресурсов на две задачи явно не хватает. К войне за мировое господство с уязвимой энергетикой не очень подготовишься.

С интересом посмотрю на отлов майнеров. Можно делать ставки, кого ими назначат – таджиков, ЛГБТ или пособников иноагентов.