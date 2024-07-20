У Росії ставлять питання про доцільність війни

Згідно з офіційною версією, внаслідок неполадок на одному з реакторів Ростовської АЕС почалися масштабні перебої з електрикою в Південному федеральному окрузі. Вони зачепили понад 2,5 мільйона людей.

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Спочатку намагалися визначити таку причину: екстремальна спека та пік енергоспоживання (вперше літній пік перевершив зимовий). Мовляв, все наклалося – сталася криза.

Але потім раптом виявилось (про це заговорили експерти), що у потужної енергетичної держави якось "не дуже" з енергетикою. Враховуючи зростання потреб – генерації впритул. Особливо з поправкою на можливості розподільчої системи. Є "пляшкові шийки".

Грубо нелояльні громадяни почали ставити питання: а що буде, якщо Україна вирішить дзеркально відповісти й пошкодить чутливі місця в російській енергетиці?

В усьому "винні" майнери-буряти

Мабуть, щоб відігнати погані думки, вкинули тезу про "злих майнерів". Нібито гігантська енергетична наддержава страждає від неконтрольованого майнінгу криптовалюту. Особисто президент Росії Владімір Путін заявив, що найбільш зухвалі майнери – у Бурятії, Іркутській області та Забайкаллі. Вони наражають на енергетичну небезпеку весь Далекий Схід!

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Майнери-буряти – саме собою звучить гордо. У зазначеному контексті – подвійно.

Проте перебувають у Росії неприємні люди, які питають: то може якось закінчувати епопею з "новими регіонами", якщо в "старих" треба багато всього розвивати? Якщо війна надовго, до чого підводить Кремль, то для розвороту на Схід потрібно масу всього побудувати, забезпечити резерви і т.д. А ресурсів на два завдання явно не вистачає. До війни за світове панування з вразливою енергетикою не дуже підготуєшся.

З цікавістю подивлюся на вилов майнерів. Можна робити ставки, кого ними призначать – таджиків, ЛГБТ або посібників іноагентів.