Ситуація у Часовому Яру

Передові підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії противника, при підтримці підрозділів 200-ї окремої мотострілецької бригади, а також 11-ї окремої десантно-штурмової бригади та 102-го мотострілецького полку протягом кількох останніх діб:

зуміли захопити східну частину Калинівки (до каналу);

провели серію атакувальних\штурмових дій в районі перетину каналу та дороги Т-0504 на південний схід від міста Часів Яр, які, поки що нічим особливим для нього не закінчились.

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При цьому противник знову намагався відтіснити наші передові підрозділи від залізниці на ділянці між Кліщіївкою та Андріївкою силами кількох штурмових груп зі складу передових підрозділів 3-го армійського корпусу. Поки що без особливого успіху для себе.

Стає зрозуміло, що усі спроби командування угрупування військ "Південь", чиї сили та засоби діють на Краматорському напрямку, попри значні зусилля, так і не змогли створити умови для охоплення з флангів району оборони ЗСУ у Часовому Яру.

По суті, в разі, якщо завдання щодо взяття під контроль Часового Яру залишається для ворога "безальтернативним", він буде вимушений атакувати місто "в лоб". При цьому, окупантам ще треба буде якось подолати канал "Сіверський Донець – Донбас".

У районі Часового Яру існує лише три ділянки, де канал іде під землею й де для ворога є теоретична можливість прорватися, уникнувши необхідності долати канал в лісі. На решті лінії зіткнення на цьому напрямку канал є водною перешкодою.

Тому найбільш ймовірними "точками входу" штурмових підрозділів противника за канал є перші дві ділянки. Адже до першої – передові підрозділи противника в районі Калинівки вже вийшли, а до другої – частково це трапилось трохи раніше.

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Загалом, як на мене, тамтешнє російське командування вже здогадується, що фронтальний штурм Часового Яру коштуватиме йому приблизно як Бахмут.

Думаю, оця спроба пролізти через Калинівку й була останньою спробою ворога позбутися цієї "радісної" для себе перспективи. А саме – обійти з півночі Часів Яр та пробитися через Рідкодуб'я у район залізничної станції міста і примусити ЗСУ відійти з мікрорайонів Новий та Жовтневий без штурму їх позицій "в лоб".

Цілком можливо, що протягом найближчого часу російське командування спробує повторити цей ривок. Якщо, звісно, йому вдасться попередньо подолати канал між Калинівкою та мікрорайоном Жовтневий.

У росіян є певні успіхи, але з нюансом

На Покровському напрямку вороже командування УВ "Центр" продовжує плекати надію "встигнути скрізь". Зокрема, відтіснити наші передові підрозділи за річку Вовча та Карлівське водосховище, а також активно атакувати на Торецькому напрямку в районі Нью-Йорку та Залізного.

Окрім цього, варто відзначити, що УВ "Центр" таки вирішило зібрати усю 27-му мотострілецьку дивізію в одній смузі на Покровському напрямку рокірувавши її із мотострілецькими бригадами 41-ї загальновійськової армії. Вони, своєю чергою, частково або повністю відправились під Торецьк.

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Сенс розгортання та введення у бій 27-ї МСД саме на Покровському напрямку очевидний. Противник явно намагається перерізати нашим підрозділам, які зараз ведуть важкі бої у Новоселівці Першій, можливість відійти західніше річки Вовча.

Саме з цією метою противник намагається просунутись вздовж річки Вовча з півночі, а також вибити наші підрозділи з Яснобродівки повністю й просунутись у бік села Скучне.

Якщо з півночі та в районі Новоселівки Першої у росіян є певні успіхи, то з боку Яснобродівки у них все йде не так. Окупантам вдалося зачепитися у селі за пару крайніх будинків (або, точніше, за те, що від них залишилось) на південній околиці. Однак примусити наші підрозділи повністю відійти з села за водосховище у них не виходить.

Подальше просування противника на Воздвиженку, у бік дороги Покровськ – Костянтинівка, набуло для нього певних ускладнень. Їх сенс полягає в тому, що російське командування для себе усвідомило одну річ – чергове "витягування кішки" у цьому напрямку поєднується зі зростанням небезпеки контратакувальних дій ЗСУ на відтинку між Новоолександрівкою та Архангельским.

Це смуга дії 55-ї окремої мотострілецької бригади противника. Вона зараз готується до активізації наступальних дій північніше Новоолександрівки, у бік хутора Зелене Поле та села Баранівка. Це для того, щоб забезпечити з правого флангу дії тактичної групи, яка спробує найближчим часом захопити Воздвиженку.

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Одночасно з цим, підрозділи 55-ї ОМСБр противника активно облаштовують свої передові позиції між Новоолександрівкою та Архангельским. Не виключено, що в разі успіху на північ від Новоолександрівки, противник також атакує у напрямку Калинового.

Своєю чергою, штурмові підрозділи 30-ї ОМСБр противника та 433-го МСП 27-ї МСД, які зараз пробують пробитися у село Прогрес, протягом останніх діб отримали поповнення. Відповідно, найближчим часом північніше та південніше від залізниці, яка веде у бік Покровська через Прогрес, противник знову атакуватиме.

Противник на Покровському напрямку ще повзе, але робити це йому стає все складніше.