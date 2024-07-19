Ситуация в Часовом Яру

Передовые подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии противника, при поддержке подразделений 200-й отдельной мотострелковой бригады, а также 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 102-го мотострелкового полка в течение нескольких последних суток:

сумели захватить восточную часть Калиновки (до канала);

провели серию атакующих\штурмовых действий в районе пересечения канала и дороги Т-0504 к юго-востоку от города Часов Яр, которые, пока ничем особенным для него не закончились.

Читайте также Судебная и градостроительная реформы: почему все так долго и трудно идет?

При этом противник снова пытался оттеснить наши передовые подразделения от железной дороги на участке между Клещеевкой и Андреевкой силами нескольких штурмовых групп из состава передовых подразделений 3-го армейского корпуса. Пока без особого успеха для себя.

Становится понятно, что все попытки командования группировки войск "Юг", чьи силы и средства действуют на Краматорском направлении, несмотря на значительные усилия, так и не смогли создать условия для охвата с флангов района обороны ВСУ в Часовом Яру.

По сути, в случае, если задача по взятию под контроль Часового Яра остается для врага "безальтернативной", он будет вынужден атаковать город "в лоб". При этом, оккупантам еще надо будет как-то преодолеть канал "Северский Донец – Донбасс".

В районе Часового Яра существует лишь три участка, где канал идет под землей и где для врага есть теоретическая возможность прорваться, избежав необходимости преодолевать канал в лесу. На остальной линии соприкосновения на этом направлении канал является водным препятствием.

Поэтому наиболее вероятными "точками входа" штурмовых подразделений противника за канал являются первые два участка. Ведь к первой – передовые подразделения противника в районе Калиновки уже вышли, а ко второй – частично это случилось чуть раньше.

Заметьте Джей Ди Вэнс – не воплощение ада, он просто поддерживает другой вариант

В общем, как по мне, тамошнее российское командование уже догадывается, что фронтальный штурм Часового Яра будет стоить ему примерно как Бахмут.

Думаю, эта попытка пролезть через Калиновку и была последней попыткой врага избавиться от этой "радостной" для себя перспективы. А именно – обойти с севера Часов Яр и пробиться через Редкодубье в район железнодорожной станции города и заставить ВСУ отойти из микрорайонов Новый и Октябрьский без штурма их позиций "в лоб".

Вполне возможно, что в течение ближайшего времени российское командование попытается повторить этот рывок. Если, конечно, ему удастся предварительно преодолеть канал между Калиновкой и микрорайоном Октябрьский.

У россиян есть определенные успехи, но с нюансом

На Покровском направлении вражеское командование УВ "Центр" продолжает лелеять надежду "успеть везде". В частности, оттеснить наши передовые подразделения за реку Волчья и Карловское водохранилище, а также активно атаковать на Торецком направлении в районе Нью-Йорка и Железного.

Кроме этого, стоит отметить, что УВ "Центр" таки решило собрать всю 27-ю мотострелковую дивизию в одной полосе на Покровском направлении рокировав ее с мотострелковыми бригадами 41-й общевойсковой армии. Они, свою очередь, частично или полностью отправились под Торецк.

Актуально Теперь враг как на ладони: правда об отходе ВСУ из Крынок

Смысл развертывания и введения в бой 27-й МСД именно на Покровском направлении очевиден. Противник явно пытается перерезать нашим подразделениям, которые сейчас ведут тяжелые бои в Новоселовке Первой, возможность отойти западнее реки Волчья.

Именно с этой целью противник пытается продвинуться вдоль реки Волчья с севера, а также выбить наши подразделения с Яснобродовки полностью и продвинуться в сторону села Скучное.

Если с севера и в районе Новоселовки Первой у россиян есть определенные успехи, то со стороны Яснобродовки у них все идет не так. Оккупантам удалось зацепиться в селе за пару крайних домов (или, точнее, за то, что от них осталось) на южной окраине. Однако заставить наши подразделения полностью отойти из села за водохранилище у них не получается.

Дальнейшее продвижение противника на Воздвиженку, в сторону дороги Покровск – Константиновка, приобрело для него определенные осложнения. Их смысл заключается в том, что российское командование для себя осознало одну вещь – очередное "вытягивание кошки" в этом направлении сочетается с ростом опасности контратакующих действий ВСУ на отрезке между Новоалександровкой и Архангельским.

Это полоса действия 55-й отдельной мотострелковой бригады противника. Она сейчас готовится к активизации наступательных действий севернее Новоалександровки, в сторону хутора Зеленое Поле и села Барановка. Это для того, чтобы обеспечить с правого фланга действия тактической группы, которая попытается в ближайшее время захватить Воздвиженку.

Рекомендуем Как выборы в Африке будут влиять на войну в Украине

Одновременно с этим, подразделения 55-й ОМСБр противника активно обустраивают свои передовые позиции между Новоалександровкой и Архангельским. Не исключено, что в случае успеха к северу от Новоалександровки, противник также атакует в направлении Калинового.

В свою очередь, штурмовые подразделения 30-й ОМСБр противника и 433-го МСП 27-й МСД, которые сейчас пытаются пробиться в село Прогресс, в течение последних суток получили пополнение. Соответственно, ближайшее время севернее и южнее железной дороги, которая ведет в сторону Покровска через Прогресс, противник снова будет атаковать.

Противник на Покровском направлении еще ползет, но делать это ему становится все сложнее.