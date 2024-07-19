Как в систему зашли не те люди

"Это была ложь, когда Порошенко говорил о "беспрецедентной прозрачности конкурса". Наши выводы Высшая квалификационная комиссия и Высший совет правосудия проигнорировали, как и менеджеры судебного проекта USAID. Я спрашивала: что будете делать, если народ не признает решение Верховного Суда, который вы так сформировали? Зачем выбрали Львова? Он указывал судьям, как голосовать на тайном голосовании! Это же конкурс. Могли выбрать лучших!", – говорит журналистка Наталья Соколенко, которая в 2017 году как член Общественного совета добродетели просила не назначать Львова в Верховный Суд.

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Прошло 6 лет после того, как Львова просили не назначать. Что произошло? Да ничего особенного. У него к тому всему, что обнаружил громсовет, журналисты-расследователи "Схем" нашли еще и паспорт России. Общественный сектор дальше тратит значительные ресурсы, чтобы проконтролировать судебные процессы, чтобы Львов не вернулся в Верховный Суд. А вопрос, как же он в нем оказался, если общественный сектор говорил не назначать его на должность?

Так случилось, что пальцы одной руки тогда не были собраны в кулак, чтобы это отбить. И поэтому вовремя не сбили тех, кто не должен был пройти фильтр, и они зашли в систему.

Циклическая история

Кроме судебной реформы, в стране происходит еще одна. Реформа градостроительства. В страну на восстановление идут немалые деньги. Большие деньги – большой соблазн. Уже и в Украине, и за рубежом в курсе, как ключевые "реформаторы" страны лоббировали проект №5655 и постановление-клон через правительство.

Это то, в чем Chatham House увидел реальные последствия картельного сговора, а Европарламент и Еврокомиссия видят коррупционные риски.

Так, а что у нас с градостроительной реформой? Народный депутат Анна Бондарь ("Слуга народа"), которая работает над градостроительным кодексом и возглавляет рабочую группу, в своем интервью общественной инициативе "Игла" прямым текстом говорит:

"Я имела коммуникацию с бывшим руководителем "Говерлы" Абрахамом Габриэлем. Я связываю его увольнение с должности именно с этими финансовыми историями и давлением. У нас есть информация, что Кубраков обратился к послу США и на стоп поставили финансирование 4 проектов. Это не только уже упомянутые градостроительный кодекс и проект Института гражданского общества. Это еще два проекта Ассоциации городов Украины".

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Институт гражданского общества заявлял о таком давлении еще раньше и говорил, что им перекрыли финансирование с "Говерлы". А была еще и цензура на "Урядовом курьере", когда опубликовали статью о градостроительном кодексе.

Получается у нас какая-то циклическая история. Мы запускаем в систему таких людей (Богдан Львов, Александр Кубраков), которые не должны в ней быть, годами героически преодолеваем последствия, а это тормозит реформы. И они каждый раз ищут пути, как выйти на западных партнеров.

Так вот, чтобы такие, "реформаторы" как Кубраков не делали беды и с ними не приходилось годами бороться, пальцы одной руки (общественного сектора, СМИ, доноров) должны быть сжаты в единый кулак. А это значит, что никаких полутонов или отбеливания не может быть.

Полуреформы, как и полуправда разрушают государственность. Во времена войны мы не имеем 10 или 20 лет, чтобы процесс реформирования был чуть ли не вечным и мы учились на ошибках снова и снова. Любимую национальную игру "бег по граблям" надо завершать. А для этого надо анализировать события и называть вещи своими именами.