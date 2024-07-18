Кринки утримували на собі увагу ворога

Підрозділи Сил оборони України були виведені з Кринків не сьогодні, не вчора і не тиждень тому, а набагато раніше. Але оголошення та обговорення цього факту, без офіційного підтвердження, зашкодило б. Чому б нашкодило, якщо в Кринках нікого немає? А ось про це і поговоримо.

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Про розширення плацдарму в районі саме Кринків стало відомо на початку листопада 2023 року. Саме тоді почали надходити повідомлення про те, що СОУ встановили контроль над частиною села на лівому березі. Що примітно, інші плацдарми одразу ж зникли з інформаційного потоку й особливо про них не повідомлялося. Основною темою на Херсонщині були саме Кринки.

Як тільки у Кринках виник плацдарм, командування окупантів тут же сконцентрувало сили та засоби на цій локації. Це вплинуло на багато аспектів подальших бойових дій на південному плацдармі. Зокрема, ліквідацією невеликого плацдарму в Кринках зайнялися 26-й МСП 70-ї МСД 18 загальновійськової армії та 810-та ОБр МП. На той момент вороже УВ "Дніпро" налічувало 64 тисячі бійців.

Спочатку росіяни штурмували Кринки в лоб, використовуючи як піхоту, так і механізовану компоненту. Кількість підрозділів, що брала участь у нейтралізації плацдарму, збільшувалася. Це вже були не тільки 70-та МСД і 810-та ОБр МП, але й 328-й ДШП 104-й ДШД, 234-й ДШП 76-ї ДШД та інший збрід.

Крім того, у міру збільшення ворожого угруповання, особовий склад УВ "Дніпро" збільшувався швидше та об'ємніше, ніж будь-які інші. На сьогодні УВ "Дніпро" – це понад 120 тисяч бійців. Цікаво, який був би ефект, якби +60 тисяч тіл виникли у складі УВ "Південь" або УВ "Центр".

Найкращий результат

Думаю, зараз виникатиме безліч різноманітних думок щодо Кринків. Мовляв, а чи варто було?

В основному, кожна з цих думок спиратиметься у своїх висновках, що зайшли, загинули та вийшли, а результат? А результат – це не звільнені території. Результат – це дуже жорстке сковування сил ворога, який на рівні військового злочинця Владіміра Путіна, ще в лютому розповідав казки про контроль над Кринками, хоча тоді його й близько не було.

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Війна – це не місце для емоцій. Війна – це матерія цифр. Якби не Кринки, то зараз ми з вами обговорювали б не Покровський та Торецький напрямки, а наступ на Слов'яно-Краматорську агломерацію. Якби не Кринки, то зараз ми б обговорювали не Липці та Вовчанськ, а Великий Бурлук. Якби не Кринки, то ми б із вами сьогодні обговорювали не захід окупантів в Урожайне, а у Велику Новосілку.

Кринки вплинули на всю зону бойових дій. Кожне життя, що залишилося там, зберегло десяток життів на інших напрямках.

Але найголовніше те, що, вийшовши з Кринків, ми вийшли з них вже тоді, коли утримувати їх сенсу не було. А російські окупанти зайти у них уже ніяк не зможуть. Там немає позицій, які можна утримувати. А їм дуже хочеться. Окупанти сидять у лісопосадках в очікуванні команди генералів, але прилітає боєприпас і вони горять ясним полум'ям. Вони прориваються у спустошені Кринки й опиняються як на відкритій долоні.

Ми вийшли, а вони там горять, не маючи нагоди навіть туди зайти. Що може бути краще?

Кринки за пів року були перетворені на безлюдне поле. Зараз окупанти їх не контролюють. Кринки – це сіра зона. Але росіяни намагаються туди зайти, а тому тримають свій ресурс довкола села. СОУ методично продовжують знищувати цей ресурс. Схема продовжує працювати? Так.