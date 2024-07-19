Урсула фон дер Ляєн вдруге стала президенткою Єврокомісії

Вперше посаду президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн отримала у 2019 році, хоча і не була серед офіційних кандидатів на це крісло.

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В історії Євросоюзу фон дер Ляєн стала першою жінкою, яка очолила виконавчий орган ЄС. Тоді ім'я німкені на цю посаду запропонував президент Франції Еммануель Макрон. Цього ж разу президентці Єврокомісії не вдалося обійти офіційну процедуру Spitzenkandidaten, під час якої європейські політичні партії висувають свого кандидата. Фон дер Ляєн стала кандидаткою від найбільшої політичної групи в Європарламенті "Європейської народної партії", яка прославилась сильною проукраїнською позицією.

Для переобрання президентки Єврокомісії на другий термін, за неї мали проголосувати щонайменше 361 євродепутат з 720. Після тижнів довгих перемовин фон дер Ляєн вдалося заручитися підтримкою 401 європарламентаря, попри чутки, що вона не зможе здобути необхідну кількість голосів. Цього разу їй вдалося не повторити сценарій голосування, який був у 2019 році, – тоді політикиня отримала лише на 8 голосів більше від мінімальної кількості.

"Це надсилає потужний сигнал довіри. І я думаю, що це також визнання важкої роботи, яку ми провели разом протягом останніх 5 років. Під час останнього мандату ми не шкодували зусиль. Ми пережили найбільш неспокійні години, з якими коли-небудь стикався наш союз, і ми зберегли курс на наші довгострокові європейські цілі", – заявила фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії має вирішальну роль у процесі ухвалення рішень щодо політики ЄС. Аналітикиня Центру європейської політики у Брюсселі Аманда Пол каже, що Урсула фон дер Ляєн має силу чинити значний тиск на різні політичні групи в Європейському парламенті, а також на держави-члени в середині ЄС.

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Аманда Пол оцінює першу каденцію Урсули фон дер Ляєн як "більш-менш позитивну" і зазначає, що деколи фон дер Ляєн була дуже вольовою. Утім, їй вдалося подолати COVID-кризу та початок повномасштабної війни в Україні. Аналітикиня вважає, що під час другої каденції на фон дер Ляєн також чекають величезні виклики: продовження війни в України, потенційна зміна політичного керівництва в США та посилення європейської безпеки.

"Отже, головним питанням на порядку денному буде, як знайти спосіб, щоб країни-члени ЄС були на одній сторінці щодо зобов'язань, які вони готові взяти на себе для збільшення своєї оборонної й військово-промислової бази, для того щоб зробити більший внесок у власну безпеку й оборону", – сказала фон дер Ляєн.

План на 5 років: допомога для України серед пріоритетів

Перед таємним голосуванням чинна президентка Єврокомісії майже годину представляла свою політичну програму перед новообраним Європарламентом. Презентація була вкрай важливою для тих, хто досі вагався чи підтримувати фон дер Ляєн своїм голосом. У своїй програмі кандидатка намагалась задовольнити переважну більшість Європарламенту:

оборона і зміцнення Євросоюзу, як того вимагає її власна політична група ЄНП;

продовження "зеленого курсу" вкрай важливе для "зелених";

вона також просунула і важливі пропозиції для соціал-демократів й лібералів – забезпечення рівності та покращення рівня життя, зокрема забезпечення доступного життя.

У своїй програмі фон дер Ляєн наголосила, що підтримка України також залишатиметься одним із пріоритетів новоскликаної Єврокомісії. Під час свого виступу вона розкритикувала візит угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви, за декілька днів після якого російська армія влучила у дитячу лікарню "Охматдит" в Києві.

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"Лише через два дні путінські літаки націлили свої ракети на дитячу лікарню та пологовий будинок у Києві. Ми всі побачили зображення дітей, залитих кров'ю. Ми бачили матерів, які намагалися забрати маленьких онкохворих дітей у безпечне місце", – заявила фон дер Ляєн з трибуни, після чого спалахнув шквал оплесків.

Удар по дитячій лікарні президентка Єврокомісії назвала "жахливим повідомленням від Кремля". Вона заявила, що Європа має забезпечити чітку відповідь Москві та наголосила, що ЄС стоятиме з Україною стільки, скільки це буде потрібно.

"Ми повинні дати Україні все, що їй потрібно, щоб протистояти й перемогти", – сказала фон дер Ляєн, оголошуючи політичний план на наступні 5 років.

Не менш важливим є й трек розширення ЄС. Фон дер Ляєн вважає, що після приєднання нових країн до євроблоку, Євросоюз стане сильнішим геополітичним гравцем. Однак процес розширення буде і надалі заснований на заслугах. Для нової Єврокомісії приєднання нових країн до Євросоюзу залишатиметься серед пріоритетів. Президентка Єврокомісії закликала дати відповідь на поклик історії та підтримати Західні Балкани, Україну, Молдову та Грузію, які платять високу ціну за вибір демократії.

"Ми підтримуватимемо кандидатів, працюючи над інвестиціями та реформами та інтегруючи їх там, де це можливо, у наші правові рамки", – заявила фон дер Ляєн.

Серед своїх планів фон дер Ляєн назвала і посилення внутрішньої безпеки в ЄС на тлі президентських виборів в США та повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Безпека країн-членів Євросоюзу і надалі підпорядковуватиметься національним урядам, а колективну оборону забезпечуватиме НАТО.

Утім, фон дер Ляєн пропонує створити єдиний оборонний ринок в ЄС, аби зменшити залежність від закупівлі зброї у третіх країнах. Також вона закликає розробляти спільні європейські проєкти, зокрема побудувати спільний європейський щит ППО.

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Чи вплине зміна політичного керівництва в ЄС на підтримку України

Аманда Пол вважає, що для України переобрання Урсули фон дер Ляєн на другий термін є дуже важливим.

"Вона є дуже сильною прихильницею України з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Урсула фон дер Ляєн була дуже чіткою у своїх меседжах щодо того, чому ЄС повинен підтримати Україну. Вона просила про військову допомогу, гуманітарну допомогу, про те, щоб докласти максимум зусиль для України", – сказала Аманда Пол.

Зазначу, під час першої каденції фон дер Ляєн Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, а також вже встигла відкрити перемовини. Крім того, після пропозицій Єврокомісії, Рада ЄС запровадила 14 пакетів санкцій проти Росії. Єврокомісія неодноразово виступала з проукраїнськими ініціативами, зокрема й про передачу доходів від заморожених активів на допомогу для України. Також саме Єврокомісія запропонувала надати та продовжити тимчасовий захист для українських біженців в ЄС.

Важливим фактором для України стане і те, хто саме отримає посади єврокомісарів. Урсула фон дер Ляєн вже заявила, що очікуватиме двох кандидатів до складу Єврокомісії – чоловіка та жінку – від національних урядів. Очільниця виконавчого органу ЄС проведе з ними співбесіди в середині серпня.

Очікується, що роль головного дипломата в Євросоюзі отримає проукраїнська експрем'єрка Естонії Кая Каллас. Поки ще невідомо, хто обійматиме не менш важливі посади єврокомісарів: з питань внутрішнього ринку ЄС, аграрної політики, сусідства та розширення. Зазначу, що після узгодження кандидатур їх ще має затвердити Європарламент після слухань восени цього року.