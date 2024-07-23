Тисячі москвичів лишилися без електроенергії через аварію на ТЕЦ. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Москвичі лишилися без електроенергії через аварію на ТЕЦ

Російські пропагандисти розповіли, що аварія сталася сьогодні близько 17 години на ТЕЦ-27. Масове відключення електрики торкнулося чотирьох вулиць у Митищах та частини Північно-Східного адміністративного округу Москви.

У адміністрації округу писали, що наразі проводяться роботи з перепідключення споживачів на резервні джерела живлення.

Згодом в енергетичній компанії Мосенерго написали, що пошкодження нібито сталося за межами території ТЕЦ-27 у Митищах. За словами російських енергетиків, аварій на обладнанні електростанції, мовляв, не було, а зараз напругу вже подали для жителів.

До слова, Південь Росії, Бурятія і тимчасово окупований Крим також уже стикалися з відключеннями світла через аварії на енергооб'єктах. Мовиться про Ростовську АЕС, Гусиноозерську ГРЕС і Балаклавську ТЕС.

У російському Краснодарі навіть виходили на протести через відсутність світла і води через аварію на Ростовській АЕС і проблемами з електрокабелем. До того ж у цей час у місті була величезна спека з температурою у +39 градусів.