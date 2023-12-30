Росіяни не залишають спроб захопити українські території. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.
Дивіться також Боротьба за життя триває․ Як Україна пережила 2023 і що на нас може чекати у 2024
Що відбувається на напрямках фронту
Ситуація біля Синьківки: дивіться карту
Ситуація поблизу Бахмута: дивіться карту
Що відбувається на Авдіївському напрямку: дивіться карту
Сили оборони стримують ворога: дивіться карту
Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться карту
Наші захисники працюють по окупантах:
- Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно – ракетних комплексах противника.
- Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійські засоби, 5 складів боєприпасів та ще 2 інші важливі цілі противника.
- В окупаційних військах Росії фіксують випадки відмов військовослужбовців від виконання злочинних наказів та участі у бойових діях.