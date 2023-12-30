Росіяни не залишають спроб захопити українські території. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.

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Що відбувається на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог активізує диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військових на інші напрямки. Крім цього, росіяни також ущільнюють мінні поля.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога біля Синьківки Харківської області. Противник безуспішно намагався подолати нашу оборону.

Ситуація біля Синьківки: дивіться карту

На Лиманському напрямку штурмових дій росіяни не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки окупантів в районах Богданівки та Андріївки Донецької області.

Ситуація поблизу Бахмута: дивіться карту

На Авдіївському напрямку точаться бої. Ворог хоче захопити Авдіївку, але наші захисники стійко тримають оборону. Протягом минулої доби відбили 8 атак ворога в районах Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Що відбувається на Авдіївському напрямку: дивіться карту

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там відбито 9 атак.

Сили оборони стримують ворога: дивіться карту

На Шахтарському напрямку окупанти штурмових дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться карту

На Херсонському напрямку наші воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Росіяни намагаються вибити наших захисників із тих позицій, які вони зайняли. Протягом минулої доби противник здійснив понад 10 безуспішних штурмових дій.

Наші захисники працюють по окупантах: