Росіяни не залишають спроб захопити українські території. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.

Дивіться також Боротьба за життя триває․ Як Україна пережила 2023 і що на нас може чекати у 2024

Що відбувається на напрямках фронту

Ситуація біля Синьківки: дивіться карту

Ситуація поблизу Бахмута: дивіться карту

Що відбувається на Авдіївському напрямку: дивіться карту

Сили оборони стримують ворога: дивіться карту

Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться карту

Наші захисники працюють по окупантах:

  • Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно – ракетних комплексах противника.
  • Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійські засоби, 5 складів боєприпасів та ще 2 інші важливі цілі противника.
  • В окупаційних військах Росії фіксують випадки відмов військовослужбовців від виконання злочинних наказів та участі у бойових діях.