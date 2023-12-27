Об этом в интервью заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он также опроверг заявления оккупантов о якобы "захвате" Марьинки.

Важно Бои продолжаются, – в ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Марьинки

В Марьинке не осталось ни одного уцелевшего сооружения

Данилов подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины продолжают контролировать часть Марьинки, несмотря на постоянные атаки врага. Сейчас город фактически полностью уничтожен россиянами – там не осталось ни одного уцелевшего здания. Однако оккупанты не отказались от желания захватить Марьинку, а точнее то, что осталось от некогда процветающего города.

Сравнивая боевые действия в Марьинке и Бахмуте, Данилов заявил, что ситуация хуже.

Там ситуация скорее хуже, чем с Бахмутом из-за местности. Поэтому еще раз подчеркиваю, по сути, зданий, которые уцелели бы на территории Марьинки фактически нет,

– заявил Данилов.

Комментируя в целом ситуацию на фронте, секретарь СНБО отметил, что ситуация сложна и на других горячих точках. Впрочем, Данилов объяснил, что на фронте в условиях войны всегда будет сложно.

"Марьинки больше не существует"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на брифинге 26 декабря также опроверг заявления россиян о якобы "захвате" Марьинки. Он сообщил, что город полностью разрушен и "его больше не существует".

Вместе с тем, украинские защитники продолжают защищать наши территории. Залужный отметил, что ВСУ продолжают контролировать северную часть Марьинки. Кроме того, наши военные создают оборонительные линии на этом участке фронта.

Мы защищаем каждый клочок нашей земли. Но когда на этом узком клочке вражеские снаряды начинают перекапывать это место вместе с камнями, землей и нашими бойцами – жизнь наших бойцов нам важнее,

– заявил Залужный.

Залужный также добавил, что Марьинка держится уже 2 года в условиях ожесточенных боевых действий. Однако интенсивность боевых действий настолько высока, что от города, в котором жило более 10 тысяч человек, не осталось ни одного уцелевшего места. Следует добавить, что больше года в Марьинке нет гражданского населения. Власти эвакуировали всех жителей до ноября 2022 года.