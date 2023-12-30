Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОМБ Юрий Федоренко. Российские оккупанты на данный момент тактических успехов не имеют.

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"Продолжается объединенная системная работа всех бригад, держащих здесь оборону", – отметил Федоренко.

Борьба на фронте

Россияне пытаются насыщать свои подразделения дронами и сейчас именно эта техника является приоритетом. Враг пытается модифицировать их и по тактическому принципу использовать так, как это делали украинские Силы обороны год назад.

"Достаточно высокое влияние FPV-дронов противника как дневного, так и ночного применения. На текущий момент россияне, к сожалению, преобладают по количеству технических средств, но Силами обороны принимаются меры по работе радиоэлектронной разведки и борьбы. Они снижают эффективность вражеских дронов", – объяснил военный.

Также украинские бойцы работают по вражеским экипажам. За прошедшую неделю подразделению удалось травмировать два расчета противника, осуществлявших пилотирование FPV-дронов, и уничтожить разные типы техники.

"Таким образом они для нас являются одними из самых приоритетных целей на текущий момент, как и мы для них. Потому что за нами противник, объективно, тоже охотится. Борьба продолжается на всех уровнях. Но здесь стоит заметить, что очень важно технологически не стоять на месте, а постоянно совершенствоваться", – отметил Федоренко.

Россияне имеют значительный ресурс в вооружении и своем ВПК. Соответственно, они могут перебирать себе лучшие инициативы, которые применяют Силы обороны. Также противник модернизируется и на поле боя.

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